На сегодняшний день сахарная свекла собрана с 81% площади, отведённой под эту культуру в Липецкой области. Уже получено 4 млн 14,5 тысяч тонн сладких корней. Работы ведутся в 17 районах. Традиционно лидер по площадям и валовому сбору – Добринский район. Там с 18 тысяч гектаров накопано 830 тысяч тонн свёклы, сообщает управление сельского хозяйства региона.

Урожайность сахарной свёклы на 21,5% больше прошлогодней и продолжает расти. На сегодняшний день она составляет почти 439 центнеров с гектара. При этом в Добровском районе собирают более 500 центнеров с гектара, а в Хлевенском – приближаются к урожайности в 600 центнеров с гектара, отмечает заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв.

Переработка сладкого корнеплода ведётся на шести сахарных заводах региона. На 14 ноября из свёклы нового урожая получено почти 400 тысяч тонн сахара. Параллельно Добринский сахзавод выводит на хранение сироп для последующей переработки на сахар. На сегодняшний день получено 22,8 тысяч кубических метров сиропа. Также выработано 40 тысяч тонн жома и 25 тысяч тонн мелассы. «Липецкие аграрии, как обычно, радуют своими успехами на полях и оправдывают возложенные на них надежды по обеспечению продовольственной безопасности», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.