Студенты из Чаплыгина победили во всероссийском чемпионате «Агро.Бизнес.Старт»

Команда «Агроспециалист» Чаплыгинского аграрного колледжа стала победителем всероссийского этапа открытого чемпионата «Агро.Бизнес.Старт». Ребята оказались лучшими в номинации «Управление организациями АПК, экономика агропромышленного комплекса, маркетинг сельскохозяйственной продукции и сырья». Участники решали проектные задачи и анализировали кейсы по пяти приоритетным направлениям развития аграрной отрасли.

В чемпионате приняли участие 27 субъектов Российской Федерации от Калининграда до Хабаровского края. Более 180 команд боролись за выход в финал. Чемпионат создан для повышения интереса обучающихся к аграрным профессиям и производственной деятельности.

«Поздравляю чаплыгинских студентов с победой. Надеюсь, знания, которые они применили при выполнении заданий чемпионата, пригодятся им и на практике, когда они окончат учебу и трудоустроятся на предприятия региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.