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Новости области

Мы видим, что программа работает

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Новый врач-педиатр приступила к работе в Тербунской центральной районной больнице. Александра Передвигина трудоустроилась в один из отдалённых мцниципалитетов региона по программе «Губернаторские полтора миллиона». Эта единовременная выплата предоставляется врачам, ранее не работавшим в здравоохранении Липецкой области.

Как сообщает региональное управление здравоохранения, Александра Передвигина окончила Томский медицинский университет по специальности «Педиатрия», трудилась в Новосибирской области, затем – в Тульской. Работала как в стационаре, так и на приёме в поликлинике.

Доктор говорит, что в Липецкой области ей понравилось. Тербунские коллеги помогают освоиться, маленькие пациенты и их родители приняли хорошо. За педиатром закреплён участок, на котором более тысячи детей. В среднем в день врач принимает 40 маленьких пациентов.

«Каждый готов прийти на выручку, подсказать, помочь. Это важно на новом рабочем месте. Кстати, и пациенты очень отзывчивые люди, поэтому я планирую остаться здесь жить и работать и дальше», – поделилась врач.

Кроме губернаторских полутора миллионов доктор Передвигина получила социальную выплату в рамках федеральной программы «Земский врач» на строительство или приобретение жилья.  Всего в 2022 году по программе «Губернаторские полтора миллиона» в медицинские учреждения Липецкой области поступили 30 врачей, а всего с начала реализации программы в 2019 году – 103 квалифицированных сотрудника пополнили больницы и поликлиники региона.  

«Мы видим, что программа работает. Особенно радует, что врачи трудоустраиваются в районные медучреждения. Обязательно будем продолжать поддерживать медиков, которые очень нужны нашему региону», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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