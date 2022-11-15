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Творчество бывает многогранным

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Воспитанник специальной школы-интерната Ельца и «Медиа-Студии» Центра дополнительного образования Липецкой области Никита Кучеров стал лауреатом I степени Международного фестиваля-конкурса искусства и творчества «Мастерская талантов» в номинации «Фото и видео-творчество». На конкурс школьник представил фоторепортаж «Футбольный турнир», в котором отразил яркие моменты всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов.

Международный фестиваль-конкурс проходил в Санкт-Петербурге для поддержки, популяризации и развития самодеятельного и профессионального творчества, а также поиска новых талантов. Попробовать свои силы в 15 различных номинациях смогли более 500 конкурсантов.

«Творчество бывает многогранным и разнообразным. Работа ельчанина, объединившая футбол и фотомастерство, еще раз подтверждает это. Поздравляем школьника с победой и желаем новых интересных идей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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