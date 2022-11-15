Творческая смена для юных саксофонистов пройдет в липецком колледже искусств

Творческая смена для одаренных детей Липецкой области «Мечтай, дерзай, твори!» пройдет в Липецком областном колледже искусств им. К.Н. Игумнова с 21 по 26 ноября. Это станет уже четвертой сменой в стенах колледжа. На этот раз ее участниками станут 22 юных саксофониста из музыкальных школ Липецка и Ельца, а также школ искусств Тербунского, Становлянского, Лебедянского и Данковского районов.

Мастер-классы для начинающих музыкантов проведут преподаватель Московского колледжа исполнительского искусства имени Фридерика Шопена, лауреат многочисленных международных конкурсов, победитель самого престижного в мире конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса, президент Всероссийской Ассоциации саксофонистов Никита Зимин. Каждый участник смены получит сертификат и памятный подарок. Завершится творческая смена гала-концертом, на котором выступят лучшие ее выпускники, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

«Творческая смена – это возможность для талантливых юных липчан прикоснуться к профессиональному миру музыки. Подобные проекты способны расширить их творческие горизонты и усилить желание совершенствоваться в выбранном направлении», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.