Липецкие школьники участвуют во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги

Школьники из Липецкой области принимают участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Она проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на платформе «Учи.ру», и продлится до 20 ноября.

«Повышение уровня безопасности дорожного движения – одна из главных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Участие в олимпиаде даёт школьникам отличную возможность вспомнить правила безопасного поведения на дорогах, а главное – закрепить их», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В ходе олимпиады в школе №77 областного центра прошло занятие, посвящённое безопасности дорожного движения. В нем приняли участие представители мэрии и сотрудники управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области. Они рассказали детям о целях национального проекта и важности соблюдения правил дорожного движения.

После для школьников организовали открытый урок в форме соревнования. Ребята разделились на две команды – «Нолики» и «Крестики». В формате вопрос-ответ они повторили и закрепили правила дорожного движения, значения дорожных знаков и правила оказания первой помощи на месте ДТП. По итогам состязания учащиеся школы показали хорошие знания ПДД – победила дружба.

«Мы решали олимпиаду вместе с сестрой-второклассницей. Нам очень понравилось. Она несложная, в игровой форме, интерактивная, с анимацией. Я считаю, что очень полезно её пройти, в доступной форме всё напоминает», – поделился впечатлениями ученик 6 «В» класса Артём Поляков.

Принять участие в олимпиаде «Безопасные дороги» могут ученики 1-9 классов. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе «Учи.ру» и из личного кабинета перейти на страницу проекта. Перед тем как приступить к соревнованию, можно потренироваться. По окончании олимпиады в зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом.

Онлайн-состязание проводится третий год подряд. Уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде повысили почти пять миллионов школьников. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта России, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».