Единороссы передали лазерный проектор Ельцу

Представители местного отделения г. Ельца партии «Единая Россия» передали муниципальному автономному учреждению культуры «Городские парки» лазерный проектор «Самсунг», используя который в местах массового отдыха можно будет демонстрировать разного рода фильмы и другую видеопродукцию.

Исполнительный секретарь отделения г. Ельца партии «Единая Россия» О. И. Родионова, член политсовета городского отделения «ЕР» А. Н. Карасев, директор МАУК «Городские парки» Р. Н. Цыганков и председатель местного отделения «Единой России» В. Н. Никонов.

— Команда елецких единороссов победила во всероссийском внутрипартийном конкурсе проектов, который проходил среди местных отделений «ЕР», — пояснил член елецкого городского отделения «Единой России» А. Н. Карасев. — Мы представили проект мобильного кинотеатра в Ельце с возможностью показа фильмов во всех городских парках. Эдакая современная мультимедийная кинопередвижка. На средства, предусмотренные победителю, приобрели лазерный проектор и подарили его муниципальному учреждению «Городские парки» — для воплощения в жизнь нашей идеи.

Директор «Городских парков» Р. Н. Цыганков рассказал журналистам, что лазерный проектор для них — очень нужная и желанная вещь. С его помощью на открытых площадках Ельца можно будет показывать любые фильмы — от патрио­тических до кинороликов о Ельце и наших земляках. Ожидается, что опробуют подарок от городских единороссов уже в начале будущей весны, как только достаточно потеплеет.