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Липецкая область сохранит социально ориентированный бюджет

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Бюджет Липецкой области в 2023 году сохранит свою социальную направленность. Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве рассказал вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.

Планируется, что 60% бюджетных средств в 2023 году будет направлено на финансирование социальной сферы Липецкой области. К примеру, на реализацию национальных проектов будет выделено 13 млрд рублей, на индексацию заработной платы работников бюджетной сферы направят 2,8 млрд рублей. Продолжится строительство социальных объектов, в числе которых детские сады, школы, объекты здравоохранения и спорта.

Все социальные обязательства перед жителями будут выполнены. Для подстраховки в непростой экономической ситуации в регионе создана «подушка безопасности» – переходящие доходные источники с 2021 года. Это позволит в полном объёме выделить средства на оказание мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса и реального сектора экономики.

«Разумеется, в приоритете у нас были и будут жители, их благополучие и качество жизни. Поэтому бюджет региона сохранит свою социальную направленность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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