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Культура

Играй, гармонь елецкая!

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Мария МЕРЕНКОВА

Традиционная технология изготовления елецкой рояльной гармоники вошла в 100 объектов нематериального культурного наследия народов России проекта «Антология народной культуры»

Константин Матюхин (внук А. Матюхина) в мастерской елецкой рояльной гармоники

Это произошло во время презентации на международном форуме стран СНГ и Балтии в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России.
Для формирования антологии каждый регион представил один или несколько объектов, в том числе обряды, праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции. Их ценность определил экспертный совет по нематериальному культурному наследию. От Липецкой области были показаны елецкая рояльная гармоника и романовская игрушка.
Гармоника елецких мастеров, или, как ее еще называют, елецкая рояльная, «роялка», считается прародительницей аккордеона. Каждый наш инструмент — произведение искусства, собираемое мастерами вручную. В силу множества причин и обстоятельств промысел сошел на нет, умельцев становилось все меньше и меньше. Секрет изготовления гармони мог навсегда исчезнуть, но стараниями потомков знаменитого гармониста Афанасия Матюхина удалось не только сохранить экспонаты, но и возродить уникальное ремесло.
Почти 10 лет в музее народных ремесел и промыслов работает мастерская по ремонту и изготовлению гармоники, которой руководит внук Афанасия Ивановича — Константин Николаевич Матюхин. На первом этаже музея, в отдельном зале, есть экспозиция с раритетными инструментами. Сейчас можно с уверенностью сказать, что елецкая рояльная гармоника становится новым старым брендом нашего города и всей Липецкой области.

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