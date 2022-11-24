Общественная палата Липецкой области участвует в проекте «Социальный куратор», который стартовал на территории региона в начале ноября этого года для оказания помощи семьям мобилизованных земляков.



Роль Общественной палатой Липецкой области в проекте – координация и взаимодействие с муниципальными общественными палатами. Наиболее активно в настоящее время ведется работа в Краснинском, Тербунском, Лев-Толстовском, Измалковском, Добринском, Данковском районах и в Ельце. Общественники, объединившись с органами социальной защиты и военкоматами, поддерживают регулярную связь с семьями мобилизованных, выясняют их потребности, прорабатывают варианты оказания помощи. В решении проблем помогают все: и местные власти, и предприниматели, и просто неравнодушные люди. Проблемы у семей разные: кто-то нуждается в помощи психолога, кому-то необходимо разобраться с оформлением документов, а кому-то нужно помочь по дому.

«Все, кто подключился к работе, понимают, что оставаться в стороне сегодня нельзя. Семьи военнослужащих очень остро нуждаются в нашей помощи», — прокомментировала Председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина.

На днях работу волонтеров оценили на региональном уровне. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил всех, кто участвует в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных земляков. Среди тех, кому вручили благодарственные письма правительства региона, были предприниматели и просто неравнодушные жители региона.