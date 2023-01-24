Игорь Артамонов провел стратегическую сессию Ассоциации «Центральный Федеральный Округ»

Лучшие инвестиционные проекты и планы по привлечению инвестиций обсудили участники стратегической сессии Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в конце 2022 года был избран председателем Общего собрания членов Ассоциации.

«Мне выпала честь возглавить Ассоциацию регионов ЦФО, в которой 18 субъектов. Сегодня мы пригласили на эту встречу коллег из Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей, чтобы вместе обсудить общие задачи, идеи и выработать стратегию работы Ассоциации на ближайшие два года. Она должна стать максимально полезной для субъектов», – сказал Игорь Артамонов.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов рассказал о приоритетах работы Ассоциации, представил свое видение в развитии системы привлечения инвестиций и целевую модель поддержки инвесторов. Далее участники стратегической сессии работали в группах и обсудили направления и задачи, которые Ассоциация может взять в работу в 2023 году. В частности, Евгения Локтионова предложила усовершенствовать один из инструментов поощрения инвестиционной активности — инвестиционный налоговый вычет.

Все предложенные инициативы будут рассмотрены, сформированные на их основе пилотные проекты представят на федеральном уровне. Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ» создана в 2013 на основании решения общего собрания учредителей – высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ Центрального федерального округа. 25 декабря 2020 года решением регионов округа утверждена новая модель работы ассоциации как Проектного офиса по привлечению инвестиций в ЦФО. Такой формат позволил сформировать новый комплекс предложений по повышению эффективности системы привлечения инвестиций.