Липецкие специалисты продолжат делать всё необходимое

Заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин посетил Мариуполь и Володарский район ДНР. В рамках рабочей поездки он вместе с представителями профильных ведомств оценил темпы ремонтно-строительных работ на освобожденных территориях.

Особое внимание в Володарском районе сейчас уделяется строительству детских площадок. На двух участках специалисты выполнили демонтажные работы и приступили к планировке территорий. Уже весной ребята из подшефного Липецкой области района смогут протестировать новое современное оборудование, которое здесь установят, – горки, различные качели, игровые комплексы и тренажеры. Еще на двух площадках, расположенных на территориях детских садов, для комфорта детей будут установлены теневые навесы.

Продолжаются и работы по восстановлению социальных объектов. Так, в главном корпусе одной из школ выполнены полный демонтаж старого потолочного покрытия и частичный демонтаж кровли. Смонтирована и запущена новая котельная, липецкие специалисты приступили к замене системы отопления. Все работы в общеобразовательном учреждении, рассчитанном на 432 места, планируют завершить в 2023 году.

«Мы уже многое сделали в Володарском районе, однако перед липецкими строителями и энергетиками стоит ещё целый ряд задач, поэтому темпы сбавлять не планируем. Оставаться в стороне нельзя, будем и дальше помогать жителям района», – отметил Роман Петрухин.

В этом году закончится и ремонт трех объектов соцкультбыта в Мариуполе – школы, технического лицея и детского садика, восстановление которых курирует ФКР Липецкой области. Учреждение дошкольного образования ранее посещало более 200 малышей, однако его здание сильно пострадало во время обстрелов. От двухэтажной постройки остались одни стены: были выбиты окна, повреждена обшивка фасада и крыша. К восстановлению садика строители приступили в конце осени. За это время заменили практически все двери и окна, частично обновили крышу. В данный момент ведут работы по ремонту системы теплоснабжения.

«Липецкие специалисты продолжат делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения и выполнить все важные работы в установленные сроки», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.