Влияние табакокурения на состояние полости рта
Курение – самая распространенная вредная привычка, пагубно влияющая на все органы и системы организма.
Полость рта в самую первую очередь встречается с температурным воздействием и вредными веществами табачного дыма. А их более 4.000, в том числе более 40 канцерогенов!
По этой причине негативные последствия курения моментально проявляются именно в полости рта.
Можно выделить эстетические последствия курения и последствия, вызывающие заболевания органов полости рта.
К эстетическим можно отнести:
1. Налет на зубах — образуется вследствие отложения на зубах дегтя, смол. Сульфат кадмия, который является продуктом горения, взаимодействуя с белками слюны, активно сцепляется с поверхностью эмали зубов. При этом, высокая температура, которая также имеет место быть, в полости рта при курении окончательно запечатывает данные зубные отложения, тем самым лишая пациента возможности самостоятельно очистить налет.
2. Галитоз — неприятный запах изо рта. Причины: неприятный запах продуктов сгорания табака, накапливающихся на слизистой рта; увеличение количества анаэробных микроорганизмов, выделяющих зловонные сернистые соединения; развивающиеся сухость слизистых и воспалительные заболевания в тканях пародонта; отложения зубного камня.
3. Потемнение эмали зуба.
Последствия курения, вызывающих заболевания органов полости рта — это куда более серьезная проблема, связанная с токсическими веществами и смолами, и также с воздействием высоких температур, повреждающих эпителий полости рта. Тепловой фактор – это первое разрушительное воздействие на органы и ткани полости рта. Температура табачного дыма около 50-60°С, вызывает расширение капилляров и раздражение слизистой.
Например, угарный газ, блокирующий гемоглобин, а никотин вызывает сужение мелких сосудов и капилляров, что приводит к недостатку кровоснабжения и кислородному голоданию. Полициклические ароматические углеводороды, нитрозамины, ароматические амины вызывают перерождение клеток, мутации. Снижается местный иммунитет, процессы регенерации.
1. Наиболее частые заболевания органов полости рта, образование которых связано с курением: гингивит, пародонтит.
Табачный дым оказывает токсическое действие на связочной аппарат зуба и вызывает спазм периферических сосудов, тем самым нарушая нормальную трофику тканей, что вызывает воспаление. Именно это является частой причиной потери зубов.
2. Ксеростомия. Характеризуется сухостью во рту, связанной с недостаточным слюноотделением из-за спазма и блокировки работы малых слюнных желез во всей полости рта. Ксеростомия обычно наблюдается у пациентов со стажем курения более 5-ти лет. При ксеростомии начинает прогрессировать кариес тотально на всех зубах, так как нарушается баланс pH полости рта и поддерживается кислая среда.
3. Ухудшает процесс заживления ран.
4. Меланоз слизистой – окрашивание табачным дегтем. Проявляется это заболевание в виде темно- коричневых пятен на деснах и на слизистой оболочке щек, неба.
5. аболевания слизистой, в том числе предраковые – лейкоплакия, лейкоплакия курильщиков Таппейнера, лейкокератоз, никотиновый лейкокератоз языка, эритроплазия, подслизистый фиброз, волосатый язык.
6. Рак. Статистически, у курящих рак губ и полости рта встречается в 2 раза чаще, чем у некурящих. А у выкуривающих более 50 пачек в год риск развития рака слизистой полости рта в 77,5 раза выше, чем у некурящих.
7. Установлено, что потребление сигарет является достоверным фактором развития СПИДа у ВИЧ-инфицированных людей. Поскольку известно, что курение обладает иммуносупрессивным действием, поэтому длительность периода между инфицированием и развитием СПИДа у курильщиков значительно короче, чем у некурящих.
Бросайте курить – это поможет сохранить здоровье и бюджет!
Врач стоматолог-терапевт ГУЗ «ЛГСП №1»
Сафонов В.В.
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