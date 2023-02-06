Влияние табакокурения на состояние полости рта

Курение – самая распространенная вредная привычка, пагубно влияющая на все органы и системы организма.

Полость рта в самую первую очередь встречается с температурным воздействием и вредными веществами табачного дыма. А их более 4.000, в том числе более 40 канцерогенов!

По этой причине негативные последствия курения моментально проявляются именно в полости рта.

Можно выделить эстетические последствия курения и последствия, вызывающие заболевания органов полости рта.

К эстетическим можно отнести:

1. Налет на зубах — образуется вследствие отложения на зубах дегтя, смол. Сульфат кадмия, который является продуктом горения, взаимодействуя с белками слюны, активно сцепляется с поверхностью эмали зубов. При этом, высокая температура, которая также имеет место быть, в полости рта при курении окончательно запечатывает данные зубные отложения, тем самым лишая пациента возможности самостоятельно очистить налет.

2. Галитоз — неприятный запах изо рта. Причины: неприятный запах продуктов сгорания табака, накапливающихся на слизистой рта; увеличение количества анаэробных микроорганизмов, выделяющих зловонные сернистые соединения; развивающиеся сухость слизистых и воспалительные заболевания в тканях пародонта; отложения зубного камня.

3. Потемнение эмали зуба.

Последствия курения, вызывающих заболевания органов полости рта — это куда более серьезная проблема, связанная с токсическими веществами и смолами, и также с воздействием высоких температур, повреждающих эпителий полости рта. Тепловой фактор – это первое разрушительное воздействие на органы и ткани полости рта. Температура табачного дыма около 50-60°С, вызывает расширение капилляров и раздражение слизистой.

Например, угарный газ, блокирующий гемоглобин, а никотин вызывает сужение мелких сосудов и капилляров, что приводит к недостатку кровоснабжения и кислородному голоданию. Полициклические ароматические углеводороды, нитрозамины, ароматические амины вызывают перерождение клеток, мутации. Снижается местный иммунитет, процессы регенерации.

1. Наиболее частые заболевания органов полости рта, образование которых связано с курением: гингивит, пародонтит.

Табачный дым оказывает токсическое действие на связочной аппарат зуба и вызывает спазм периферических сосудов, тем самым нарушая нормальную трофику тканей, что вызывает воспаление. Именно это является частой причиной потери зубов.

2. Ксеростомия. Характеризуется сухостью во рту, связанной с недостаточным слюноотделением из-за спазма и блокировки работы малых слюнных желез во всей полости рта. Ксеростомия обычно наблюдается у пациентов со стажем курения более 5-ти лет. При ксеростомии начинает прогрессировать кариес тотально на всех зубах, так как нарушается баланс pH полости рта и поддерживается кислая среда.

3. Ухудшает процесс заживления ран.

4. Меланоз слизистой – окрашивание табачным дегтем. Проявляется это заболевание в виде темно- коричневых пятен на деснах и на слизистой оболочке щек, неба.

5. аболевания слизистой, в том числе предраковые – лейкоплакия, лейкоплакия курильщиков Таппейнера, лейкокератоз, никотиновый лейкокератоз языка, эритроплазия, подслизистый фиброз, волосатый язык.

6. Рак. Статистически, у курящих рак губ и полости рта встречается в 2 раза чаще, чем у некурящих. А у выкуривающих более 50 пачек в год риск развития рака слизистой полости рта в 77,5 раза выше, чем у некурящих.

7. Установлено, что потребление сигарет является достоверным фактором развития СПИДа у ВИЧ-инфицированных людей. Поскольку известно, что курение обладает иммуносупрессивным действием, поэтому длительность периода между инфицированием и развитием СПИДа у курильщиков значительно короче, чем у некурящих.

Бросайте курить – это поможет сохранить здоровье и бюджет!

Врач стоматолог-терапевт ГУЗ «ЛГСП №1»

Сафонов В.В.

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