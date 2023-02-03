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Профилактика стоматологических заболеваний в период беременности

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Профилактика кариеса зубов и бо­лезней пародонта у беременных пре­следует две цели: улучшить стома­тологический статус женщины и осуществить антенатальную профи­лактику кариеса зубов у детей.

Здоровье матери во время бере­менности влияет на развитие зубов ребенка, особенно в период 6—7-й недели, когда начинается процесс закладки зубов.

Уже в ранние сроки беременно­сти у женщины происходит ухудше­ние состояния твердых тканей зу­бов и пародонта на фоне неудов­летворительного гигиенического состояния полости рта и сдвигов в составе ротовой жидкости. Это обу­словливает необходимость проведе­ния профилактических мероприя­тий на протяжении всего срока бе­ременности.

Для достижения максимального эффекта в профилактике стоматологических заболеваний необходи­мы диспансеризация женщин в те­чение всей беременности и коорди­нация работы гинеколога, терапевта и стома­толога, к которому женщина дол­жна быть направлена при первом посещении женской консультации.

При проведении лечебно-профилактических мероприятий должны учитываться активность кариеса зубов у беременной женщины, кариесогенная ситуация в полости рта, общие и местные факторы риска развития стоматологических заболеваний и полноценность питания. Беременным женщинам назначаются профилактические средства системного (эндогенного) и местного (экзогенного) действия.

Эндогенные лекарственные профилактические средства.

1. Поливитамины с макро- и микроэлементами в течение всего периода беременности, витаминные препараты: витамин Е, фолиевая кислота.

Комплексы витаминов:

— содержащие кальций: с 8 по 10 недели и с 32 по 34 недели (характеризующиеся наибольшим выходом кальция из материнского организма),

— содержащие йод,

— содержащие железо,

2. Иммуномодуляторы. Иммуностимулирующие средства растительного происхождения в течение 4-6 недель в I и 6-8 недель в III триместрах беременности.

Экзогенные лечебно-профилактические мероприятия.

1.  Соблюдение диеты и рационального режима питания. Рациональная гигиена полости рта. Контролируемая гигиена полости рта. Назначение дополнительных предметов и средств гигиены полости рта (эликсиры, ополаскиватели, флоссы, жевательная резинка). Аутомассаж, гидромассаж.

2. Профессиональная гигиена полости рта не менее 3 раз в течение бере­менности.

3. Коррекция кислотно-щелочного баланса индивидуально подобранны­ми средствами гигиены: ротовые ванночки с отварами лекарственных трав (ромашка, зверобой, кора дуба, шалфей, календула) после чистки зубов.

Стоматологическая просветительная работа, на­правленная на формирование у беременных женщин мотивированного подхода к проводимым лечебно-профилактическим мероприятиям необходима для:

1. повышения уровня гигиенических знаний;

2. качества жизни беременной женщины;

3. антенатальной профилактики кариеса зубов у детей.

Врач стоматолог-терапевт

ГУЗ «Липецкая городская стоматологическая поликлиника № 1»                          

                      Фролова Н.П.

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