Профилактика стоматологических заболеваний в период беременности
Профилактика кариеса зубов и болезней пародонта у беременных преследует две цели: улучшить стоматологический статус женщины и осуществить антенатальную профилактику кариеса зубов у детей.
Здоровье матери во время беременности влияет на развитие зубов ребенка, особенно в период 6—7-й недели, когда начинается процесс закладки зубов.
Уже в ранние сроки беременности у женщины происходит ухудшение состояния твердых тканей зубов и пародонта на фоне неудовлетворительного гигиенического состояния полости рта и сдвигов в составе ротовой жидкости. Это обусловливает необходимость проведения профилактических мероприятий на протяжении всего срока беременности.
Для достижения максимального эффекта в профилактике стоматологических заболеваний необходимы диспансеризация женщин в течение всей беременности и координация работы гинеколога, терапевта и стоматолога, к которому женщина должна быть направлена при первом посещении женской консультации.
При проведении лечебно-профилактических мероприятий должны учитываться активность кариеса зубов у беременной женщины, кариесогенная ситуация в полости рта, общие и местные факторы риска развития стоматологических заболеваний и полноценность питания. Беременным женщинам назначаются профилактические средства системного (эндогенного) и местного (экзогенного) действия.
Эндогенные лекарственные профилактические средства.
1. Поливитамины с макро- и микроэлементами в течение всего периода беременности, витаминные препараты: витамин Е, фолиевая кислота.
Комплексы витаминов:
— содержащие кальций: с 8 по 10 недели и с 32 по 34 недели (характеризующиеся наибольшим выходом кальция из материнского организма),
— содержащие йод,
— содержащие железо,
2. Иммуномодуляторы. Иммуностимулирующие средства растительного происхождения в течение 4-6 недель в I и 6-8 недель в III триместрах беременности.
Экзогенные лечебно-профилактические мероприятия.
1. Соблюдение диеты и рационального режима питания. Рациональная гигиена полости рта. Контролируемая гигиена полости рта. Назначение дополнительных предметов и средств гигиены полости рта (эликсиры, ополаскиватели, флоссы, жевательная резинка). Аутомассаж, гидромассаж.
2. Профессиональная гигиена полости рта не менее 3 раз в течение беременности.
3. Коррекция кислотно-щелочного баланса индивидуально подобранными средствами гигиены: ротовые ванночки с отварами лекарственных трав (ромашка, зверобой, кора дуба, шалфей, календула) после чистки зубов.
Стоматологическая просветительная работа, направленная на формирование у беременных женщин мотивированного подхода к проводимым лечебно-профилактическим мероприятиям необходима для:
1. повышения уровня гигиенических знаний;
2. качества жизни беременной женщины;
3. антенатальной профилактики кариеса зубов у детей.
Врач стоматолог-терапевт
ГУЗ «Липецкая городская стоматологическая поликлиника № 1»
Фролова Н.П.