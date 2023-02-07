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Некоммерческие организации помогают выстраивать очень важный диалог между властью и обществом

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НКО Липецкой области могут подать заявку для участия во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года. Как сообщили в Общественной палате Липецкой области, заявки можно подать до 15 марта текущего года  на сайте президентскиегранты.рф в электронном виде. Победители конкурса будут определены в июне, а финансирование поддержанных проектов начнется с 1 июля.

Проекты для рассмотрения принимаются от НКО, зарегистрированных не позднее 15 сентября 2022 года (при запросе гранта более 500 тысяч рублей – 15 марта 2022 года) и не имеющих представителей органов власти в составе учредителей. Лучшие проекты будут определены до 16 июня 2023 года.  

«Некоммерческие организации помогают выстраивать очень важный диалог между властью и обществом. Социально значимые проекты липецких НКО постоянно получают гранты и субсидии из федерального, областного и муниципального бюджетов. Мы всегда будем поддерживать такие организации», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

НКО Липецкой области активно участвуют в общественной жизни региона, оказывая помощь различным социальным группам населения, работают с молодежью, продвигают интересные научно-образовательные программы и проекты. Вся необходимая информация об участии в  конкурсе социальных проектов размещена на сайте Фонда президентских грантов, а также на сайте Общественной палаты, в аккаунтах палаты во ВКонтакте  и телеграме.

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