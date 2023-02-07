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Мы наблюдаем, как служба занятости в регионе эволюционирует

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Для мам в декрете, а также работающих мам с детьми до 7 лет карьерные консультанты в рамках проекта «Мама работает» провели тренинг по трудоустройству и открытию собственного дела в управлении социальной политики Липецкой области. Липчанки узнали, что в этот период у них есть возможность пройти профобучение, изучить основы финансовой грамотности. Кроме того, участницам было предложено пройти тест на профессиональные качества. Пока женщинам рассказывали о том, как можно совмещать уход за детьми и заработок, специалисты службы занятости занимались с их малышами рисованием и аппликацией.

«Мама работает» – один из первых проектов, который стартовал в начале модернизации службы занятости. Его задача – помочь женщинам региона выйти из декрета максимально комфортно и без лишнего стресса. В 2022 году более ста мамочек посетили тренинги, 30% из них трудоустроились, 10% – открыли собственное дело, 7% – прошли переобучение. Работа в данном направлении будет продолжена на территории всей области, сообщает управление социальной политики региона.

«Мы наблюдаем, как служба занятости в регионе эволюционирует и делает это довольно успешно. Благодаря помощи, оказываемой гражданам в трудоустройстве, мы имеем один из самых низких показателей по безработице в стране. Сейчас одна из главных задач перед органами власти – поднять уровень доходов населения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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