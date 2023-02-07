Игорь Артамонов встретился с руководителями РАНХиГС при Президенте РФ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с советником ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Дмитрием Федорищевым и директором по региональному развитию РАНХиГС Александром Смекалиным.

Игорь Артамонов, Дмитрий Федорищев и Александр Смекалин обсудили результаты и планы образовательной и научно-инновационной деятельности филиала Академии в интересах Липецкой области.

«Президентская Академия должна усилить позиции в подготовке высокопрофессиональных управленческих кадров. Современные задачи, стоящие перед органами власти, предъявляют повышенные требования к профессиональному уровню специалистов, которые будут приходить на государственную и муниципальную службу. Выпускники вузов должны обладать не только теоретическими знаниями, но и умением эффективно применять их на практике», – отметил Игорь Артамонов.

Дмитрий Федорищев и Александр Смекалин рассказали об образовательных программах, которые могут быть реализованы на базе липецкого филиала РАНХиГС . В частности, речь шла о «Школе мэров». Предполагается, что управленцы будут обучаться через решение кейсов, освоят бизнес-методологию, современный маркетинг, IT-менеджмент, включая кибербезопасность, статистический анализ и управление большими данными, цифровую трансформацию бизнеса, консалтинговые инструменты, а также методологию, используемую Правительством РФ для проработки новых инициатив социально-экономического развития.

Также в Липецке готовы запустить образовательные программы профессиональной переподготовки «Развитие управленческих команд», «Современные подходы к управлению регионом/муниципальным образованием». Они будут направлены на подготовку высококвалифицированных, компетентных специалистов и руководителей в сфере регионального и муниципального управления.