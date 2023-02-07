Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Музейные маршруты России», которая проходит в эти дни в Рязани. Начальник регионального управления культуры и туризма Ирина Кремнёва представила необычные музеи Липецкой области — Музей природы, Козьмы Пруткова в Долгоруково. Также она приняла участие в панельных дискуссиях: «Музеи в современном информационном пространстве», «Между музеем и театром: опыт арт-коллабораций».

Музейные работники со всей страны рассказали о лучших практиках, обсудили стратегии развития туризма и то, как делать современную культуру интересной и максимально доступной широкой аудитории. Это первое в 2023 году мероприятие проекта. В 2022 году встречи проходили в 12 регионах шести федеральных округов РФ. В числе музеев, которые также были представлены в проекте, участвовал Липецкий областной краеведческий музей.

«В этом году Липецкой области также есть чем поделиться с коллегами — наш регион был выбран Минкультом РФ для участия в федеральном проекте «Театр в усадьбе». Это серия театральных мероприятий, проводимых на территории музеев-усадеб и других памятных исторических мест в разных регионах страны. В августе 2022 года в усадьбе Рязанка на родине географа Петра Семёнова-Тян-Шанского театр драмы имени Толстого представил программу «Чехов в усадьбе». Местом действия театрального перфоманса стал старинный усадебный парк», – рассказала начальник управления Ирина Кремнёва.

Всероссийский проект «Музейные маршруты России» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Мероприятия объединяют лидеров музейного сообщества страны.

«Это очень полезный проект, направленный на развитие музейного дела. У нашего региона очень богатое и уникальное культурно-историческое наследие, с которым нужно знакомить как можно больше жителей и гостей области», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.