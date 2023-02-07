Елецкий колледж получит 100 млн рублей на создание машиностроительного кластера

На базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий будет создан машиностроительный кластер. Федеральный бюджет на эти цели выделит 100 млн рублей – на развитие инфраструктуры и создание условий для подготовки квалифицированных специалистов. Также в формировании учебно-производственного комплекса примут участие пять учреждений среднего профессионального образования Липецкой области. Партнёром колледжа станет предприятие «Липецкцемент», сообщает управление образования и науки Липецкой области.

Накануне колледж утвердил свое право на создание кластера на экспертной сессии, которая прошла на площадке Сергиево-Посадского колледжа. В защите своих программ приняли участие девять кластеров Центрального федерального округа, прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В ходе презентаций нужно было объяснить, как будет осуществляться взаимодействие с работодателями, разрабатываться образовательная программа под их запросы, а также решаться вопросы материально-технического обеспечения и другие.

«Очень важно организовать работу учреждений профессиональной подготовки таким образом, чтобы они выпускали современных специалистов по востребованным для экономики региона специальностям. Подобная трансформация сейчас проводится по всей стране. Она идет комплексно и, что особенно важно, с привлечением потенциальных работодателей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.