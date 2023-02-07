Игорь Артамонов провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Михаилом Тарасенко

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с депутатом Государственной Думы РФ от Липецкой области Михаилом Тарасенко. Он является членом Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поэтому среди главных тем, которые обсуждались в ходе заинтересованного диалога, были, в частности, кадровый дисбаланс и актуальные задачи системы среднего профессионального образования в регионе.

Так, в Липецкой области 57 зданий системы СПО построены в 1945-1986 годах, и все они требуют капитального ремонта. За последние два года из областного бюджета на эти цели было потрачено 175 млн рублей. Кроме того, из 21 общежития 1917-1985 годов постройки больше половины также нужно ремонтировать, и для этого необходимо 340 млн рублей. «Мы предлагаем разработать программу капремонта в системе СПО по аналогии со школами, которые сейчас в регионе активно обновляются», – сказал Игорь Артамонов. Также на рабочей встрече обсудили, как повысить зарплаты преподавателям СПО и уравнять их льготы со школьными учителями.

Кроме того, Игорь Артамонов и Михаил Тарасенко говорили о трудовых льготах медикам, низкой оплате труда охранников в школах и возрождении ЛТЗ, на площадке которого будет реализован проект по созданию мультифункционального научно-технологического комплекса. «Мы хотели бы большей вовлеченности депутатов Госдумы от Липецкой области, потому что у нас есть целый ряд проблем, которые необходимо решать на федеральном уровне, – добавил Игорь Артамонов. – Вопросы развития трудовых ресурсов, охраны труда, социальной защиты работников должны быть на первом плане во всех сферах производственной деятельности. Уверен, что в ходе совместной работы будут выработаны новые предложения по изменению законодательства в тех направлениях, которые нуждаются в корректировке с учетом современных реалий».

В свою очередь Михаил Тарасенко заявил, что полностью поддерживает эту работу в Липецкой области. «Если что-то нужно в части материального обеспечения и федерального финансирования, то готов подключиться к решению актуальных задач», – подчеркнул Михаил Тарасенко.