Акция «Битва, которая изменила историю» прошла в Липецке с эффектом погружения в события Сталинградской битвы и историю Великой Отечественной войны. Ее провели Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области совместно с Липецким драматическим театром, региональным отделением «Поискового движения России» при поддержке управления молодежной политики региона.

Участниками акции стали ученики кадетских классов Липецкой области, дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, ветераны военной службы, представители патриотических организаций из всех муниципальных образований региона. Для них организовали интерактивное пространство с элементами реконструкции и погружения в историю Великой Отечественной войны. Оформлением стали реальные фотографии эпизодов сражений, на фоне которых работали площадки «полевая почта», «палатка военного санинструктора», «связисты» и «на привале». Также юные липчане увидели выставку макетов оружия Великой Отечественной и предметов военной истории, найденных в ходе поисковых работ.

Знакомство с площадками происходило на фоне оперативных сводок Совинформбюро «В последний час», выступлений артистов военно-полевой концертной бригады, военной кинохроники. Также состоялся показ фрагментов первого документального фильма об одном из самых важных сражений Великой Отечественной «Сталинград» (1943 год) и литературно-музыкальной композиции «Это было недавно, это было давно» с участием артистов Липецкого драматического театра.

«Память, живущая в наших сердцах, – это наша благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили беспримерный подвиг. И юное поколение должно знать, какой ценой досталась Победа».