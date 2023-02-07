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Нужно помогать людям, предлагать программы по переобучению

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с главой Тербунского района Сергеем Барабанщиковым. Говорили о социально-экономическом развитии муниципалитета, в частности, о жилищном строительстве.

Жильё в Тербунах востребовано. Райцентр поддержал программу по комплексному развитию территорий и планирует в новом микрорайоне построить не менее 30 коттеджей. Обязательным для застройщика является строительство улично-дорожной сети. Сергей Барабанщиков сказал, что конкурсные процедуры завершены и уже весной подрядчик готов приступить к работам.

Губернатор спросил, как обстоят дела у инвесторов, работающих в районе. Глава муниципалитета ответил, что ситуация стабильна и даже отмечается прирост инвестиций. Отдельно поговорили о фармацевтической компании «Рафарма». Предприятие выпускает антибиотики, нейролептики, кардиологические и сахароснижающие препараты, лекарства для лечения онкологии и туберкулёза и имеет большое значение в работе по импортозамещению. Недавно на заводе запустили новую линию и готовы к дальнейшему расширению. Однако есть сложности с набором персонала. Игорь Артамонов поручил Сергею Барабанщикову решить вопрос с переобучением кадров.

«Эта компания – один из лидеров в районе по уровню заработной платы. Нужно помогать людям, предлагать программы по переобучению, чтобы они могли устроиться на высокооплачиваемую работу. И это касается не только «Рафармы». Вам здесь есть над чем поработать», – сказал губернатор главе Тербунского района.

В ходе встречи отмечалось, в районе растёт количество субъектов малого и среднего бизнеса, положительная динамика по приросту населения, на 21% увеличились налоговые поступления в местный бюджет. Ремонтируются сельские дороги, модернизируется система водоснабжения. К примеру, много лет село Берёзовка в засушливые летние периоды часто оставалось фактически без воды, в этом году ситуация кардинально изменится – в населённом пункте достроят новую скважину. «В мае текущего года скважина заработает», – сказал глава района.

Также в этом году планируют закупить два новых школьных автобуса и собираются подготовить проекты по капитальному ремонту Культурно-спортивного комплекса в Тербунах и здание ДК и школы в Казинке.

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