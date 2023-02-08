Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова: Липецкая область показывает отличные результаты в вопросе привлечения молодежи в науку

Депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова поздравила жителей региона с Днем российской науки. Она подчеркнула, что область сегодня уделяет большое внимание вопросу вовлечения молодежи в науку.

«Для Липецкой области День науки – особенный день в календаре. Эта сфера, с ее богатым советским наследием, сегодня активно развивается в регионе, — отметила Татьяна Дьяконова, — В первую очередь благодаря таким образовательным площадкам, как Елецкий госуниверситет, Липецкий государственный технический университет, Липецкий государственный педагогический университет».

Она отметила, что спектр тем, которыми занимаются молодые липецкие исследователи, широчайший. Это ландшафты Центрального Черноземья, технологические процессы производства чёрных металлов, разработка машиностроительного оборудования, изучение истории юга Центральной России и т.д.

«Радует то, что в Липецкой области любовь к науке прививают с раннего детства, — говорит Татьяна Дьяконова, — Регион одним из первых начал создавать центры дополнительного образования школьников «Точки роста», технопарки «Кванториум», в том числе в сельских школах. Кроме того, в Липецкой области работает уникальная программа «Дети-новаторы» по методике профессора ЛГПУ Вячеслава Тигрова. Благодаря ей даже четвероклассники могут сделать собственное изобретение, запантетовать его и увидеть, как оно приносит пользу другим».

По словам Татьяны Дьяконовой, большой научный потенциал есть у лагеря «Прометей», который в будущем может стать одним из интеллект-центров России.

«Большие надежды на «Прометей». Это тоже будет погружение в науку, освоение профессий будущего, — подчеркнула депутат Госдумы, — Вообще такой практикориентированный подход в сфере образования и науки, активное привлечение в эту область молодежи — гарантия того, что Липецкая область в будущем сохранит за собой статус «Регион для молодых».