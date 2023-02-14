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Ситуацию продолжим держать на постоянном контроле

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, как решаются сложности, возникшие ранее у липецких мобилизованных из-за переформирования воинских подразделений. Об этом руководитель региона сообщил в своём телеграм-канале.

Представители Липецкой и Владимирской областей накануне побывали в расположении тех частей, в которые перегруппированы владимирские и липецкие бойцы. Встреча прошла с участием военного прокурора Западного военного округа. Губернатор отметил, что благодаря совместной работе удалось установить факты несвоевременного зачисления бойцов 346 полка в новые соединения, а также выявить недостатки в материально-бытовом обеспечении вновь прибывших солдат.

«Военная прокуратура уже направила акты реагирования. Установлены чёткие сроки устранения недостатков. Нашим парням мы доставили гуманитарный груз с обмундированием, обувью, бельём, печами и другими важными в быту предметами и  вещами первой необходимости», – сообщил Игорь Артамонов. Он добавил, что документы воинского учёта всех прибывших бойцов будут оформлены в ближайшие дни. Проблем с положенными выплатами возникнуть не должно. Вопросы по дополнительному обучению солдат решаются в индивидуальном порядке.

«Ситуацию продолжим держать на постоянном контроле. Будем так же тесно взаимодействовать с командирами частей и с военной прокуратурой. Уверен, что вместе мы сможем быстро и качественно решать возникающие вопросы, чтобы наши земляки спокойно выполняли свой воинский долг, а их родные и близкие были уверены, что мы своих не бросаем», – подытожил губернатор.

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