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Без внимания не остаётся ни один запрос наших военнослужащих

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Итоги поездки делегации Липецкой области в зону СВО сегодня подвели на еженедельном совещании в региональном правительстве. Его провёл губернатор Игорь Артамонов. Он держит на личном контроле ситуацию с нашими мобилизованными, которых некоторое время назад несвоевременно перевели в воинские части после расформирования 346 полка.

Накануне липецкая делегация побывала в расположении войск, к которым теперь прикреплены липчане. Об итогах поездки рассказал спикер регионального парламента Дмитрий Аверов. Он сообщил, что были проверены все факты, о которых сообщали мобилизованные. При участии военной прокуратуры приняты необходимые меры.

Сейчас липчане находятся в воинских частях. Они уже приступили к выполнению боевых задач. Во время поездки с ними была проведена встреча. Военнослужащие подтвердили, что у них всё хорошо, им помогли связаться с родными, поставили на довольствие. Процедура внесения данных в военные билеты практически завершена.

«Без внимания не остаётся ни один запрос наших военнослужащих, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Ситуация находится под контролем правительства Липецкой области, руководства частей и военной прокуратуры».

Также Игорь Артамонов сообщил, что сегодня липецкому гаубичному артиллерийскому дивизиону имени Ивана Флёрова отправлена очередная партия гуманитарного груза. Его сформировали по просьбам бойцов.

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