Правительство России выделило из федерального бюджета более 11,4 млрд рублей на поддержку и развитие туризма в российских регионах, в том числе в Липецкой области. Распоряжение 9 февраля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Липецкая область получит 206,5 млн рублей на проектирование туристского кода центра города Ельца. Летом 2022 года он вошел в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, который проводился Ростуризмом в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В мэрии Ельца ранее сообщали, что центральным объектом станет пешеходная улица Мира, одна из самых старинных в городе, так называемый Елецкий Арбат. «Раньше она называлась Торговой и была очень оживленной, в XIX веке улица стала центром Ельца, где купцы строили особняки, а на первых этажах открывали лавки и магазины. Сегодня улица Мира выглядит почти как 100 лет назад: здесь сохранилась уникальная купеческая среда XIX века. История за каждым домом. С дизайн-кодом улица станет еще привлекательнее как для ельчан, так и для туристов. Также в рамках проекта планируется создание туристического-информационного центра, где можно будет познакомиться с достопримечательностями, мероприятиями, экскурсионными маршрутами, а также приобрести сувенир или продукцию местных ремесленников и мастеров», – рассказали в мэрии.

Кроме того, из региональной казны в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Липецкой области» на проектирование туристского кода центра Ельца в 2023 году предусмотрено еще свыше 11,3 млн рублей. Губернатор региона Игорь Артамонов подчеркивал, что победа в конкурсе Ростуризма – большая заслуга слаженной работы команды. «Выиграть было непросто, но мы смогли. Средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры, обновление вывесок на фасадах, архитектурную подсветку зданий, установку малых архитектурных форм, на создание уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья и не только», – отметил Игорь Артамонов.