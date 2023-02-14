Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречи с инвесторами, которые ведут агробизнес на территории региона. Особый акцент был сделан на соответствии производств ESG-принципам, которые внедряются в регионе. Как подчеркнул руководитель области, бизнес должен заботиться об окружающей среде, участвовать в развитии социальной сферы и придерживаться высоких стандартов корпоративного управления.

О ESG-трансформации губернатор говорил с руководством компании «Агротерра». Предприятие не первый год работает в регионе, специализируется на растениеводстве, применяет современные технологии, использует передовое оборудование. Однако не очень охотно участвует в социальных программах.

«Мы рассчитываем на конструктивный диалог с этой компанией и с другими предприятиями, которые ещё не провели ESG-трансформацию», – отметил Игорь Артамонов.

Ещё одну встречу губернатор провёл с учредителем АПК «РусАгроАльянс» Анатолием Тернавским. Инвестор ведёт свою деятельность в Данковском районе. Компания расширяет производство, создаёт новые рабочие места, регулярно повышает заработную плату. Среди реализованных крупных проектов – новый элеватор и завод по производству гречки.

Предложенные регионом ESG-стандарты компания полностью поддерживает. Особенно в плане участия в социальных программах. Сейчас строят жильё для своих сотрудников, занимаются благотворительностью, готовы помогать в ремонте социальных объектов в Данковском районе. Планируют участвовать в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». С губернатором договорились, что разработают план синхронизации своих проектов с федеральными и вернутся к обсуждению.

«Работа этой компании является хорошим примером социально ответственного бизнеса. Инвестор не просто возделывает землю и зарабатывает деньги, но и поддерживает местных жителей. Работая вместе, мы сможем многое сделать для развития наших сёл и деревень», – прокомментировал Игорь Артамонов.