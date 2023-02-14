новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Развитие плавания в Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с президентом профильной спортивной федерации

0 2

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречу с президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым. Обсудили развитие этого вида спорта в регионе.

Как отметил губернатор, жители региона любят плавание. Это самый востребованный в Липецкой области вид спорта. Им занимаются 37 тысяч человек. Есть потребность в большом 50-метровом бассейне. Появление такого спортивного объекта, по мнению руководителя региона, откроет новые горизонты для пловцов.

В ходе встречи были достигнуты договорённости о развитии в регионе плавания при поддержке профильной федерации, которая готова помогать с проведением соревнований и подготовкой тренерских кадров. «В спорте на открытой воде у нас хорошие достижения, надо поднять планку и в других водных дисциплинах», – подчеркнул губернатор.

Сейчас в спортивных школах региона открыто 18 отделений плавания, в том числе одно отделение со статусом «олимпийское» – в Областной комплексной спортивной школе олимпийского резерва с филиалами в городах и районах Липецкой области. Функционирует Региональная общественная организация «Федерация плавания Липецкой области». В 2022 году на соревнованиях всероссийского уровня липецкие спортсмены завоевали 39 медалей разного достоинства. Четыре липецких пловца являются членами сборной России. В прошлом году объём средств, выделенных на развитие плавания в регионе, составил 13 млн рублей.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Будем стараться строить крытые теннисные корты

Работая вместе, мы сможем многое сделать для развития наших…

Выиграть было непросто, но мы смогли

Без внимания не остаётся ни один запрос наших военнослужащих

В Липецкой области есть отличные площадки для размещения…

1 из 76
Новости ВРФ