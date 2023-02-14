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"Молодёжка"

Новые елецкие пионеры

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В Ельце открылось отделение нового всероссийского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Оно образовано в конце прошлого года по инициативе Президента РФ В. В. Путина с целью организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».


Объединение всех молодежных организаций

Елецкое отделение будет функционировать на базе детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка. Торжественное открытие нового объединения прошло в Доме пионеров и школьников, где собрались лидеры детских общественных движений Ельца, представители ученического самоуправления, добровольцы, участники сообщества «Большая перемена» и Российского движения школьников (РДШ), юнармейцы. Теперь все они стали частью единой организации.


Чем будет заниматься РДДМ?

Председатель регионального совета российского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Липецкой области Александра Какичева ознакомила собравшихся с миссией движения, обязательствами и направлениями работы.
Особое внимание уделено обсуждению главных ценностей, которые должны защищать члены организации. Среди них — культурные, нравственные, исторические и духовные: «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие.
Также на базе нового отделения школьники смогут участвовать в акциях «Мы вместе», «Своих не бросаем», «Добрые письма» и других общественно-патриотических действиях.
Первые проекты и мероприятия стартуют уже в текущем месяце. Стать частью нового движения может любой желающий в возрасте от 6 до 18 лет. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте https://будьвдвижении.рф и сообщить об этом куратору, который сегодня есть в каждой учебной организации.

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