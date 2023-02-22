В январе текущего года объем производства продукции сельского хозяйства составил 5,8 млрд рублей, или 101,5% к уровню 2022 года. Рост наблюдается по всем направлениям. Молока и яиц все категории хозяйств получили на 3% и 3,7% больше. Производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 15,9%. Динамика в сельхозорганизациях еще выше: молока получили на 4% больше, яиц – на 5,1%, скота и птицы – на 17,9%, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

Выросло в январе и производство в расчете на душу населения: мяса и молока было произведено по 21 килограмму, яиц – по 54 штуки. В январе прошлого года это было 18, 20 килограммов и 52 штуки соответственно. Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях за этот период увеличился на 2,9% и составил 775 килограммов, курица-несушка в среднем снесла столько же яиц, сколько и в январе 2022 года – 25 штук.

«Липецкие аграрии в любых условиях продолжают обеспечивать продовольственную безопасность России. Их вклад в развитие страны очень значим и высоко ценится. Чтобы сохранить имеющиеся достижения и улучшить показатели, мы будем обеспечивать модернизацию, техническое переоснащение и внедрение инновационных методов в сферу агропромышленного комплекса», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.