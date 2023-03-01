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Среди липчан много поклонников театра

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В Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого началась работа над новым проектом – осенью зрителей ждёт премьера музыкального спектакля «Летучая мышь». В основе его одноименная оперетта Иоганна Штрауса. Сюжет на русском языке написан Николаем Эрдманом со стихами Михаила Вольпина. Главный герой, обманув жену, отправляется на бал. Но супруга узнаёт об этом и решает проучить неверного мужа, также заявившись на бал в костюме летучей мыши.

Музыкальным руководителем проекта выступит оперная дива Любовь Казарновская. Она уже провела прослушивание с труппой театра. Режиссёр-постановщик спектакля – профессор, лауреат премии «Золотая маска», Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Петров. «Среди липчан много поклонников театра, которые с интересом следят за премьерами и новыми проектами ведущих учреждений культуры региона. Надеюсь, они по достоинству оценят новый готовящийся спектакль», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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