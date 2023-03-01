Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в сессии Липецкого городского Совета депутатов. Главным вопросом стали выборы председателя Горсовета. На вакантную должность была единогласно выдвинута Евгения Фрай. «Евгения Валерьевна – депутат с большим стажем, директор благотворительного фонда «Милосердие», педагог. Мы считаем, что она сможет принести много пользы Липецку», – сказал Игорь Артамонов.

За кандидатуру Евгении Фрай проголосовали все 33 депутата, присутствовавшие на сессии. К исполнению своих обязанностей она приступит 9 марта после завершения процедуры увольнения с должности главы благотворительного фонда.

Евгения Фрай родилась 24 июня 1973 года в Липецке. Окончила Липецкий государственный педагогический институт по специальности «учитель английского и немецкого языков». В 1995 году работала в ТОО «Росметсплав» менеджером по продажам, потом продолжила трудовую деятельность в ООО «Рыбснаб». С 1999 года директор благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие».