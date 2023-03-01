новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Игорь Артамонов принял участие в сессии Липецкого городского Совета депутатов

0 0

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в сессии Липецкого городского Совета депутатов. Главным вопросом стали выборы председателя  Горсовета. На  вакантную должность была единогласно выдвинута Евгения Фрай. «Евгения Валерьевна – депутат с большим стажем, директор благотворительного фонда «Милосердие», педагог. Мы считаем, что она сможет принести много пользы Липецку», – сказал Игорь Артамонов.   

За кандидатуру Евгении Фрай проголосовали все 33 депутата, присутствовавшие на сессии. К исполнению своих обязанностей она приступит 9 марта после завершения процедуры увольнения с должности главы благотворительного фонда.

Евгения Фрай родилась 24 июня 1973 года в Липецке. Окончила Липецкий государственный педагогический институт по специальности «учитель английского и немецкого языков». В 1995 году работала в ТОО «Росметсплав» менеджером  по продажам,  потом продолжила трудовую деятельность в ООО «Рыбснаб». С 1999 года директор благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие». 

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Эти объекты являются достоянием края

Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов вречил награды…

Липецкцемент вложит в развитие областного центра около 50…

Чаплыгин с каждым годом становится красивее и комфортнее

Мы продолжим расширять географию торгово-экономического…

1 из 89
Новости ВРФ