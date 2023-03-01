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Мы продолжим расширять географию торгово-экономического взаимодействия

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Развитие сотрудничества Липецкой области с Исламской Республикой Иран обсуждалось в центре «Мой бизнес». Здесь в рамках официального визита в регион побывал член правления Совместной Ирано-Российской Торговой Палаты Саид Джалали Фар.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. «Липецкая область имеет значительный потенциал. Мы продолжим расширять географию торгово-экономического взаимодействия с зарубежными странами, будем стремиться вывести международную деятельность региона и работу по поддержке экспорта на качественно новый уровень», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Иран заинтересован в таких российских товарах, как мука, пшеница, ячмень, кукуруза, а также растительные масла. Кроме того, Иран готов предложить российскому бизнесу использовать территорию страны для отправки товаров в соседние страны – Афганистан, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты и Кувейт», – отметил Саид Джалали Фар.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений между Липецкой областью и Исламской Республикой Иран. Также было принято решение о диверсификации взаимной торговли и вывода ее объемов на качественно новый уровень. «Липецкие предприниматели активно развивают сотрудничество с восточными странами. Иранская Республика является одним из перспективных направлений. В ноябре 2022 года мы уже посещали Иран с бизнес-миссией. По результатам поездки увидели возможности развития экспортного потенциала. Ряд компаний в настоящий момент проводит анализ рынка. Мы планируем осенью 2023 года вновь посетить Иран с делегацией липецких предпринимателей для закрепления ранее налаженных контактов», – сказал заместитель начальника Центра поддержки экспорта Липецкой области Дмитрий Степанов.

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