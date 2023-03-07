Интернет добрался до 96% домохозяйств Липецкой области

Более 96% домохозяйств Липецкой области получили доступ к цифровым сервисам. Высокоскоростной интернет по технологии GPON (оптика в дом) по региональному проекту «Цифровизация сельских поселений» в 2022 году провели в 133 села, обеспечив более 16 тысяч домохозяйств возможностью подключить интернет и охватив все населенные пункты региона с численностью более 500 жителей. Таковы итоги совместной работы по обеспечению жителей качественными услугами связи правительства Липецкой области и ПАО «Ростелеком».

На сегодняшний день современная связь доступна 87 тысячам домохозяйств Липецкой области. За три года подключены к широкополосному доступу более 287 населенных пунктов. Проект стал возможен благодаря инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Он предложил проводить связь в малые населенные пункты. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ неоднократно высоко оценивало реализацию данного проекта.

В 2023 году запланировано обеспечить высокоскоростным интернетом все села и деревни с численностью от 250 жителей. «Качественная связь и интернет – это один из показателей качества жизни. Это открывает доступ к цифровым сервисам, возможностям дистанционной учебы, работы, развлечениям. Регион по оснащению домохозяйств оптоволокном близок к 100% – это очень хороший показатель», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.