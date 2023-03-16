Поправки в условиях ограничений

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа г. Елец. В ее работе приняли участие председатель Совета депутатов Липецкой области Д. Л. Аверов, уполномоченный по правам ребенка в нашем регионе Ю. Н. Таран, глава Ельца Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, а также депутаты облсовета М. В. Толстопятов, В. В. Сериков и Е. П. Хрусталева.

На сессии горсовета депутатов выступает Д. Л. Аверов.

На сессии рассматривались вопросы о внесении изменений в городской бюджет, о результатах приватизации муниципального имущества, об оплате труда работников ряда категорий и другие.

Как сообщает пресс-служба облсовета депутатов, елецкие народные избранники одобрили поправки в бюджет города на 2023 год. Доходная часть увеличится на 387 миллионов рублей за счет субсидий и межбюджетных трансфертов, расходы вырастут почти на 590 миллионов рублей. Дефицит покроется за счет остатков средств на счете бюджета и перераспределения ассигнований.

Почти 340 млн рублей выделят на строительство нового ФОКа, спортивный объект планируют сдать в 2024 году. На ремонт и реконструкцию автомобильных дорог направят дополнительные средства в размере 10 миллионов рублей. Более 34 миллионов пойдет на оплату труда педагогов школ, советников директоров по воспитанию.

— Поправки в бюджет любого населенного пункта России сегодня принимаются в условиях ограниченности денежных трансфертов. Средства уходят на более важные задачи, которые стоят перед страной. Приятно, что местные органы власти считают важным продолжить благоустройство Ельца, строительство новых объектов социальной инфраструктуры, обеспечивая тем самым дальнейшее развитие города, — отметил Д. Л. Аверов.

За многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения благодарностями и Почетными грамотами Липецкого областного Совета депутатов отмечены представители предприятий Ельца, местные депутаты, сотрудники государственных и бюджетных учреждений.

Почетные грамоты вручили зам. главы администрации города М. В. Селяниной, директору медколледжа им. К. С. Константиновой Е. В. Меньших, директору МБУ «Благоустройство» Д. В. Кирьянову, начальнику ОГБУ «Елецкая городская СББЖ» В. Л. Стебеневу, начальнику цеха АО «Энергия» О. Н. Хитрых, благодарности — директору елецкого филиала ООО «ТЭКО-Сервис» А. Ю. Кузьмину, зам. начальника муниципального управления дорог, транспорта и благоустройства О. Ю. Соловьеву.

Выступивший на сессии уполномоченный по правам ребенка Ю. Н. Таран говорил на тему безопасности детей. В частности, речь шла об игровых площадках, реестр которых в городе необходимо составить и определить ответственных за каждый такой объект.

Депутат горсовета О. Н. Косоруких предложил создать рабочую группу, которая бы разбиралась в вопросах необоснованного завышения тарифов представителями энергетических монополий, председатель Совета депутатов Ельца В. Н. Никонов идею поддержал.

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