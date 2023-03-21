Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Были рассмотрены вопросы готовности сил и средств РСЧС к предупреждению и ликвидации природных пожаров и весеннего половодья.

В прошедшем году на территории региона произошло 690 пожаров сухой травянистой растительности. Этот показатель снижен почти на 70% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, сотрудники территориального подразделения ведомства совершили более 1,2 тысячи выездных обследований территорий, подверженных угрозе природных пожаров.

«В Липецкой области ведётся большая профилактическая работа по недопущению природных пожаров. У нас достаточно сил и средств для патрулирования территорий и быстрого реагирования. На протяжении нескольких лет в лесах региона не фиксируются пожары», – отметил Игорь Артамонов.

В этом году пожарная опасность актуальна для 430 населённых пунктов, 90 из которых граничат с лесами. Их администрациями в превентивных целях реализуется комплекс мер, направленный на минимизацию угрозы перехода огня на жилые дома и хозяйственные постройки. В настоящее время проводится уточнение реестра объектов экономики, находящихся в зоне риска распространения природных пожаров.

«В ходе выездных обследований необходимо проверить выполнение исчерпывающих мер, направленных на недопущение перехода лесных пожаров. При этом особое внимание необходимо обратить на организацию отдыха детей, объекты социальной инфраструктуры, энергетики и транспорта, имеющие общую границу с лесами», – сказал Александр Куренков.

Обсуждалась и ситуация с паводком. В настоящее время в регионе подтоплены несколько участков дорог и ряд приусадебных участков. Глава МЧС России отметил необходимость усиления контроля за уровнем воды, в том числе с помощью авиационной разведки местности, наиболее подверженной риску подтопления. В настоящее время пожароопасная и паводкоопасная обстановка – на ежедневном контроле МЧС России по Липецкой области.