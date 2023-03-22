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Первая полоса

ООО «ЕВК»: десять лет успешного труда

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ООО «Елецкая внешнеторговая компания» (руководитель С. В. Корякин), входящая в состав группы компаний «Строймашсервис», отметила десятилетие.


Как все
начиналось

В честь этого события коллектив собрался на небольшую праздничную планерку. Она прошла прямо в цехе на расточно-раскатном участке. И даже ради юбилея производственная деятельность не останавливалась: буквально рядом шла разгрузка очередного контейнера-многотонника.
Предприятие малого бизнеса открылось в 2013 году по инициативе руководителя группы компаний «Строймашсервис», председателя совета директоров АО «Елецгидроагрегат» В. А. Ситникова. Поначалу занимались поставкой партнерам-машиностроителям различных комплектующих изделий из-за рубежа, однако со временем с учетом требований и запросов рынка организовали свое производство.
Начинали непросто: в неприспособленных помещениях, где зимой бывало замерзала смазочно-охлаждающая жидкость в оборудовании. Первое время люди работали без твердой уверенности в завтрашнем дне. Но уже в 2014 году открыли раскатной участок, установили первый станок, и мало-помалу общими усилиями при помощи коллег-производственников из московского ЗАО «Строймашсервис» и АО «Елецгидроагрегат» дело пошло.

Резчик Александр Сергеевич Мухин — молодой производственник, освоил профессию и успешно справляется с заданиями. В честь юбилея компании отмечен благодарностью среди молодых рабочих.


Надежный партнер

В итоге сегодня спустя 10 лет ООО «ЕВК» — коммерческо-логистическая структура с мощным современным потенциалом и внушительным товароооборотом.
— Все десять лет оказались насыщены событиями и переменами, в первую очередь — в экономике страны. Они не могли не отразиться на нашей деятельности — многое приходилось преодолевать, начинать, как говорится, с нуля. Но, как показала жизнь, замысел Виктора Александровича Ситникова оказался дальновидным и мудрым, и наши совместные усилия дали весомый результат, — подвел итог десятилетней работы директор компании Сергей Викторович Корякин.
Действительно, сегодня ООО «ЕВК» хорошо известно не только в городе, но и регионе, пользуется репутацией надежного партнера. К примеру, предприятие выпускает прецизионные трубы — к их качеству и точности размеров предъявляются повышенные требования, поскольку используются они чаще всего в тяжелом машиностроении, энергетике, авиации и космосе. Ельчане также занимаются распиловкой труб и хромированных прутков (нужны в производстве гидроцилиндров), сборкой гусеничных полотен для экскаваторов и бульдозеров, обеспечивают ремкомплектами.


Признанный лидер

За прошедшие годы предприятие не раз становилось победителем областных конкурсов в номинациях «Лидер малого и среднего бизнеса в сфере производства», «Лучший работодатель», «Лучший экспортер в страны СНГ», «Лучшее наставничество». Среди особо памятных — «Сертификат безопасности» в номинации «За развитие кадрового потенциала» от крупнейшего российского предпринимателя Владимира Сергеевича Лисина и подтверждающего, что ООО «ЕВК» безоговорочно является ответственным, безопасным липецким работодателем.
О важности общего вклада и вовлеченности в процесс руководителей, специалистов и рабочих говорила, поздравляя коллег, и генеральный директор АО «Елецгидроагрегат» Светлана Николаевна Ефимова, в свое время также работавшая в «ЕВК». Ныне сотрудничество с агрегатчиками занимает немалую часть заказов, выполняемых для своих партнеров и ведущих потребителей продукции, номенклатура которой за последнее время существенно расширилась. Увеличился штат сотрудников, парк оборудования, социальные льготы, обозначенные в коллективном договоре компании.


И перспективы радуют

Сегодня предприятие, как говорится, под завязку загружено заказами для АО «Елецгидроагрегат», а также московских коллег. Перспективы тоже ясны и понятны: приобретено два новых станка, погрузчик, дополнительная кран-балка, в скором времени парк пополнит еще один высокопроизводительный станок для раскатки труб большего диаметра. В ближайших планах — дальнейшее расширение, реконструкция и обустройство дополнительных производственных площадей. При содействии Липецкой торгово-промышленной палаты (с ней компания давно и тесно сотрудничает) приобретается высокотехнологичное оборудование, его ждут из дружественной Сербии. Увеличение объемов производства потребует расширения штатов (кстати сказать, в компании текучки практически нет), а с первого апреля (и это не первоапрельская шутка!) здесь планируют повышение уровня зарплаты прежде всего для рабочих основных профессий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Исполнительный директор ЗАО «Строймашсервис» (г. Москва) Антон Викторович Ситников:
— Какие бы сложности ни возникали в международной логистике, «ЕВК» оперативно справляется с ними. За что большое спасибо всем, кто работает с таможенным оформлением, транспортом и поставщиками! Второй важнейший сегмент бизнеса компании — собственное производство. Раскатка труб предполагает весомое преимущество в ассортименте и возможности обработки заготовок АО «Елецгидроагрегат» на промежуточных этапах производства. Также парк станков для распила позволяет обеспечить клиентов нужными размерами. Мы продолжаем инвестировать в техническое оснащение — к примеру, приобрели дисковую пилу для закаленного прутка в Индии. Уверен, что и в следующие 10 лет продолжим уделять большое внимание компании: в этом году планируется расширить складские площади «ЕВК», организовать токарный и сборочный цеха.

Галина КАВЕРИНА,
внешт. корр. «Красного знамени»

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