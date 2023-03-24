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Общество

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

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С 24 марта по 2 апреля в Елецком ЛО МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность».

Инспектор группы по делам несовершеннолетних Елецкого ЛО МВД России на транспорте капитан полиции Максим Дорохин вместе со специалистом по охране труда эксплуатационного вагонного депо Казинка Татьяной Костеньковой в рамках ОПМ «Безопасность» провели профилактический рейд на железнодорожном вокзале и железнодорожных парках станции Елец.

С целью сокращения травматизма на железной дороге проведены профилактические беседы с нарушителями, игнорирующими правила пересечения железной дороги. Всем прохожим раздавали красочные буклеты и памятки о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Елецкий ЛО МВД России на транспорте напоминает, что
основная причина травм на транспортной инфраструктуре — это грубое нарушение правил пересечения железнодорожных путей — переход железной дороги в неустановленных для этого местах, по так называемым «народным тропам», музыка в наушниках и отвлечение на гаджеты, а также детское любопытство и невнимательность к предупреждающим знакам.

ГДН Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

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