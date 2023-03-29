Когда профессия — призвание

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Трудовая биография главного специалиста Елецкого городского суда Н. П. Горностаевой практически неразрывно связана с этим учреждением, куда она пришла 19-летней девушкой. Случился в жизни Натальи Петровны краткосрочный (трехмесячный) эпизод работы юрисконсультом в коммерческом предприятии. Но вскоре она без сожаления вернулась в суд — туда, где к нормам права привыкли относиться как к догмату: работодатель Н. П. Горностаевой, отстаивая интересы бизнеса, считал иначе.

Главный специалист Елецкого городского суда Н. П. Горностаева.

Хранить вечно

Наталья Петровна работает в архиве суда. Отвечает на поступающие запросы по материалам, хранящимся в учреждении. По итогам года сотрудники архива принимают все рассмотренные дела. Когда истекает срок хранения, большинство документов дела уничтожается, остаются только подлинники (решения, приговоры, определения вышестоящей (апелляционной, кассационной) инстанции и т. п.), эти акты должны храниться постоянно. Сейчас они постепенно каталогизируются в электронном виде. Процесс трудоемкий и длительный: в архиве масса единиц хранения, есть даже некоторые документы 40-х годов ХХ века, в том числе и такие, где текст писался на газетных страницах между строк заметок: в то трудное для страны время даже в суде не было другой бумаги.

Дела из архива городского суда могут запрашивать суды вышестоящих инстанций, граждане или юрлица, следственные органы. Кредитные учреждения обращаются после перепродажи долгов заемщиков к фирмам, специализирующимся на взыскании таких сумм. Часто запрашивают архив, когда решается вопрос о наследстве.



Как работалось

в 90-е годы

Наталья Петровна до перевода в архив работала делопроизводителем, секретарем судебного заседания, консультантом, начальником отдела приемной. При оформлении документов сразу видно, с каким настроем человек пришел в суд.

— Часто люди ожесточены, накручены прошлым опытом, с ходу начинают «идти в атаку»: «Вы должны, обязаны…», — говорит Н. П. Горностаева. — Такое отношение объяснимо: перед обращением в суд человек прошел несколько инстанций, везде получил отказ. У него остается последняя надежда отстоять свое право. Приходилось успокаивать, разъяснять, чтобы посетители поняли, что главная задача суда как раз и состоит в законной защите прав и интересов граждан, если требования истца справедливы, они должны исполняться.

В 90-е годы ХХ века, когда страну лихорадило, городской суд оставался оплотом законности, хотя и здесь всякое бывало: и канцелярские принадлежности на свои деньги покупали, и поставки бумаги задерживались.

В эти годы судьи горсуда вели прием граждан, принимали у них исковые заявления (бывало, с утра и вплоть до 19-30, чтобы люди могли подать документы после рабочего дня). Когда завод «Эльта», некогда градообразующее предприятие, на котором трудились тысячи ельчан, приказал долго жить, в суд хлынула взбудораженная толпа заводчан, требующих выплаты задолженности по зарплате. Пришлось даже наряд милиции вызывать, чтобы призвать людей к порядку. Судья П. Г. Федоров едва успевал принимать заявления. В итоге ситуация разрешилась благополучно — иски удовлетворили, задолженность взыскали.

Наталья Петровна в суде с 1990 года, начинала делопроизводителем. Она с теплотой вспоминает зав. канцелярией Надежду Дмитриевну Павлову, трудившуюся в учреждении с 15 (!) лет, с 1942 года. Павлова была хорошим наставником, учила молодое поколение: раз пришли сюда работать, должны служить делу с полной самоотдачей, по-другому не годится. Сама не могла иначе и с подчиненных требовала.

— Все же 90-е годы были интересными — молодость, энергия, стремление к большему! Из тех, с кем тогда начинала, в суде сейчас продолжают работать Галина Анатольевна Щекина (начальник отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам), Елена Ивановна Коротова (консультант этого отдела), судья Наталья Ильинична Пашкова, — продолжает Н. П. Горностаева. — Нас, девчонок, было немного, но коллектив оказался дружным, сплоченным. Даже ездили на уборку морковки вместе с сотрудниками прокуратуры и адвокатуры.

Зарплаты в 90-е годы у работников аппарата суда были раза в два ниже заводских (95 — 100 рублей против 200).

Как-то одна из девушек, получив очередные крохи, в сердцах заявила: «Все, хватит, пишу заявление!». Проходит время. Подруги интересуются: «Ну, что, написала, отнесла?». «Отнесла». «Что Иван Иванович (И. И. Деревенских, председатель городского суда в 1987 — 2000 годы — авт.) сказал?». «Ничего, выкинул заявление в мусорную корзину».



Минус 3 месяца

И все же Наталья Петровна рискнула покинуть городской суд и отправиться на «вольные хлеба» — юрис­консультом на одно из городских предприятий. Но долго не выдержала: подход к правоприменению на новом месте работы кардинально отличался от судебного. У работодателя на первом месте были производственные интересы, и закон он трактовал по-своему: надо именно так подавать тот или иной вопрос, и неважно, что подобная позиция несостоятельна с точки зрения права. Безрассудность такого диктата понимала сама Н. П. Горностаева, потом это подтверждалось и в арбитраже. Но как втолковать азбучные правовые истины начальнику, если тот упрямо стоит на своем?!

В конце концов Наталье Петровне все это надоело, и она вернулась «домой», снова влилась в привычный и ставший родным судейский коллектив.



Для клиента

или «для кармана»

Весьма актуальную (во всяком случае для Ельца) и не менее серьезную проблему правовой несостоятельности, умышленной или же просто по незнанию закона, мы подробно обсуждали в беседе с председателем Елецкого городского суда Р. В. Гольтяевой. Наталье Петровне за время многолетней работы также приходилось часто общаться с юристами и адвокатами, представляющими интересы истцов (подследственных, обвиняемых). В чем же причина того, что эти, казалось бы, профессионалы в юриспруденции, подчас в ходе судебного процесса городят всякую ерунду, не основанную на нормах права?

— Среди них бывают разные люди — есть те, кто действительно работает для клиентов: все им объясняют, раскладывают по полочкам, подсказывают, как поступать, — отмечает Н. П. Горностаева. — Другая категория — представители, отрабатывающие деньги, те, скорее, трудятся на себя, чем на клиента. Зачем обращаться в суд с одним исковым заявлением, в котором указаны все проблемы, когда можно их разложить на несколько обращений? Есть дела, когда наоборот, юристы (адвокаты) лепят все в один иск, и суду приходится в этом «хитросплетении» долго разбираться (а надо было просто содержание по темам разделить на разные заявления). Бывают проблемы, которые можно было сразу решить, а представители истцов искусственно растягивают процесс — денег-то с клиента в итоге они больше получат.

Часто случается, что исковое заявление остается без движения, потому что оно неверно составлено. Суд в данном случае выносит соответствующее определение, в котором подробно изложена причина. Получив определение, люди начинают звонить в суд и возмущаться: «Почему это произошло?! Такой хороший адвокат составлял». «Вы читали само определение?». «Нет, там много чего написано, непонятно».



О семье

У супругов Горностаевых две взрослые дочери, муж Натальи Петровны — пенсионер МВД. Судейские работники шутят, что их дети воспитываются по телефону, хотя, как сказать, уже в 10 — 12 лет девочки моей собеседницы умели «шить дела», разбирались в последовательности документов при этом процессе, знали, как регистрировать входящую корреспонденцию…

Но учиться на юристов они все же не пошли: старшая зарабатывает дизайном, младшая изучает в ЕГУ им. И. А. Бунина социальные отношения.

Родители на детей не давили, те самостоятельно выбирали будущие профессии. Это важно сделать свое­временно и осмысленно, потому что выбор во многом определяет то, как будет складываться у человека его дальнейшая жизнь.

— Мне в свое время Надежда Дмитриевна Павлова прямо сказала: «Пришла в суд — работай. Не справляешься, не по душе дело — уходи, не теряй времени», — итожит нашу беседу Н. П. Горностаева. — Многие уходили, не могли привыкнуть к таким объемам и темпу работы. А я осталась. И никогда об этом не пожалела.