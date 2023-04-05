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У нас полная укомплектованность

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Воловский и Хлевенский районы приступили к севу яровых культур. Об этом на еженедельном совещании в региональном правительстве сообщил вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв. Также он отметил, что в 18 муниципалитетах сейчас удобряют озимые и многолетние травы. Эти работы выполнены на 50%.

Губернатор региона Игорь Артамонов поручил держать на постоянном контроле ход весенних полевых работ, следить за потребностями хозяйств и своевременно оказывать необходимую поддержку.

«Этой весной у наших земледельцев не совсем стандартные задачи, – отметил губернатор. – Из-за дождливой осени, которая не позволила в полном объёме посеять озимые культуры, приходится корректировать структуру посевных площадей – будет больше яровых. Для этого в регионе есть всё необходимое – семена, удобрения, техника и высочайший профессионализм наших аграриев».

Игорь Кремнёв добавил, что семенами зерновых хозяйства региона обеспечены на 100%, укомплектованность посевным материалом по техническим культурам – больше 80%.

«У нас полная укомплектованность по удобрениям и технике. На текущий момент проблем и жалоб нет», – подытожил Игорь Кремнёв.

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