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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил контролировать ход работ на объектах

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С наступлением устойчивых положительных температур в регионе стартовал сезон дорожных ремонтов. Об этом сообщил вице-губернатор Липецкой области Роман Петрухин на еженедельном совещании в региональном правительстве. Он отметил, что ямочный ремонт дорожники теперь ведут не литым, как зимой, а заводским горячим асфальтом.

«Согласно государственным контрактам, объём работ по восстановлению региональных дорог картами составит не менее 85 километров. Только в планах на апрель более 30 участков дорог в разных районах региона. План работ сформирован как по результатам диагностики покрытия, так и по обращениям жителей», – отметил Роман Петрухин.

Полную замену покрытия будут проводить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На его реализацию в этом году выделено 6,5 млрд рублей, 3,1 млрд из них – из федерального бюджета. Помимо ремонта дорог, эти средства направят на ремонт мостов и уличной сети агломерации, а также строительство Восточного обхода Липецка, которое завершится в 2024 году.

Всего в 2023 году в Липецкой области планируется ремонт почти 260 км автомобильных дорог регионального значения. В агломерации приведут в нормативное состояние 49 км уличной сети: 40 км в Липецке, 5,5 км в Ельце и 3,3 км в Грязях. На ряде объектов благодаря ранней контрактации работы уже ведутся. Например, в Ельце на улице Гайтеровой, в Липецке – на улице Белянского, на Октябрьском и Сокольском мостах. Также в городе Грязи продолжается реконструкция моста через реку Матыра, в Чаплыгине – капитальный ремонт переправы через реку Становая Ряса. До конца года дорожники планируют привести в нормативное состояние как минимум 12 мостов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил контролировать ход работ на объектах и график их производства. «Ежегодно мы выполняем большой объём работ по приведению в порядок дорожной сети региона. В этом году необходимо не сбавлять темпы и тщательно следить за качеством выполняемых работ. Хорошие транспортные магистрали – это комфорт и безопасность жителей, доступность объектов социальной и культурной сфер, поэтому работа подрядчиков должна находиться на постоянном контроле», – подчеркнул Игорь Артамонов.

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