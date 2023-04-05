СТУДЕНТАМ ЕЛЕЦКОГО КОЛЛЕДЖА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАССКАЗАЛИ О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ

В рамках акции «Дети России» транспортные полицейские напоминают молодежи о безопасности.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дети России» сотрудники Елецкого ЛО МВД России проводят с подростками профилактические беседы.

Инспектор группы по делам несовершеннолетних линотдела полиции Максим Дорохин встретился и побеседовал с учащимися Елецкого колледжа инновационных технологий. Во время беседы с подростками было затронуто немало насущных тем, таких как «Наркомания — путь к смерти», «Опасность социальных сетей», «Информационная безопасность».

Сотрудник полиции рассказал студентам об ответственности за употребление и распространение наркотических средств, продемонстрировал тематический фильм «Жестокая правда».

Студенты также узнали о правонарушениях и преступлениях, выявляемых в социальных сетях, и видах наказания за распространение запрещенных видео и символик. Им было интересно узнать, что не все ролики в интернете можно беззаботно «лайкать» и пересылать кому-либо: данное действие может рассматриваться как распространение запрещенных видео, что влечет за собой разные виды ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

В заключение встречи сотрудник полиции напомнил подросткам о правилах безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта.