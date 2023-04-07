новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Культура

Н. А. Саввина — руководитель певучих

0 2

Детский хор «Сantabile» (руководитель Н. А. Саввина) из детской школы искусств № 3 стал лауреатом III степени всероссийского фестиваля конкурса хоров и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи» в Санкт-Петербурге.

Руководитель детского хора «Cantabile» Наталья Андреевна Саввина за работой.

Достойный результат

Это очень достойный результат, учитывая, что в творческом состязании участвовало свыше 50 коллективов со всей России (ельчане тут оказались единственными представителями нашего региона), а также несколько хоров из Китая.
Мастерство самодеятельных артистов оценивало профессиональное жюри из ученых и преподавателей столичных и питерских музыкальных вузов, специалистов-профессионалов.
Вспоминаю, как несколько лет назад вьюжной зимой почти случайно оказалась в ДШИ № 3 в детском хоре «Сantabile» и познакомилась с его создателем и бессменным руководителем Натальей Андреевной Саввиной, умеющей вдохновлять и приковывать внимание 30 пар детских глаз, следящих за каждым движением рук дирижера. А это, уж поверьте, нелегко!


Оказалась в рядах хористов

Отлично помню, как передо мной предстала улыбчивая женщина в ярко оранжевом свитере и огромной папкой нот. Вскоре я узнала, что это партитуры для обычной репетиции. Ровно за 2 минуты общения со мной было решено: я альт! Затем, спускаясь по широкому лестничному пролету школы, под звуки всех музыкальных инструментов мира (их названия выучу позже), узнала, что прямо сейчас иду знакомиться с хористами. И тут меня охватил страх: «Как же так сразу?! Я же еще не научилась петь и не знаю ни одной ноты». Но со мной добрая Наталья Андреевна, она проводит меня в самый центр кабинета № 6 и говорит его многочисленным обитателям:
— Ну, товарищи хористы, принимайте в свои ряды, привела вам первого альта.
Стеснительно сажусь на мягкую лавку и слушаю репетицию под мелодию фортепиано и созвучие совершенно разных голосов. В какую-то минуту вдруг понимаю, о чем говорили взрослые, восхищаясь искусством, ибо улавливаю ту самую гармонию звучания! Я тогда еще не знала слов песни и не умела читать ноты с листа, но именно в тот волшебный момент во мне родилась любовь к музыке, к хору и к «оранжевой женщине» — этой повелительнице голосов и чарующих звуков!


Почему «Cantabile»?

Наталья Андреевна Саввина — выпускница Елецкого государственного колледжа искусств им. Т. Н. Хренникова (класс заслуженного работника культуры Вячеслава Алексеевича Клевана) и музыкально-педагогического факультета ЕГУ им. И. А. Бунина. В ДШИ № 3 трудится уже 15 лет, с 2008 года. В 2014 году вместе с педагогом Аленой Юрьевной Зай­чиковой они основали детский хор с необычным названием — «Cantabile», что в переводе с итальянского означает «певуче». На вопрос, почему решили назвать коллектив именно так, Н. А. Саввина с улыбкой отвечает:
— Работая с детьми, заметила, что у них особое звучание голосов — легкое, светлое, одним словом, певучее, отсюда и название. С большинством из ребят мы продолжаем дружить и после их выпуска из ДШИ. Всегда радуюсь их приходу, приятно же знать, какими красивыми, умными они стали, как двигаются дальше по жизни, добиваются успехов. Это как посадить дерево, а у меня уже целая роща, — смеется моя собеседница.


Благодаря хору

Действительно, приятно прийти в гости к любимому педагогу, вновь оказаться в родных стенах ДШИ № 3.
Благодаря занятиям в детском хоре «Cantabile» я, например, не только полюбила музыку и вокал, но и побывала на различных творческих конкурсах в Липецке, Казани, Санкт-Петербурге, Белгороде, Ярославле, выступала на многочисленных городских мероприятиях, а главное — приобрела новых друзей и доброго, мудрого, неравнодушного наставника, научилась красивому, интересному делу.

Ульяна КОКОТКИНА,
студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Елецкая медаль в московской экспозиции

Там на сцене — целый мир!

Юные музыканты и их таланты

Он жизнь свою видел в кино!

Чайка со сломанными крыльями

1 из 14
Новости ВРФ