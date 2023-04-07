Н. А. Саввина — руководитель певучих

Детский хор «Сantabile» (руководитель Н. А. Саввина) из детской школы искусств № 3 стал лауреатом III степени всероссийского фестиваля конкурса хоров и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи» в Санкт-Петербурге.

Руководитель детского хора «Cantabile» Наталья Андреевна Саввина за работой.

Достойный результат

Это очень достойный результат, учитывая, что в творческом состязании участвовало свыше 50 коллективов со всей России (ельчане тут оказались единственными представителями нашего региона), а также несколько хоров из Китая.

Мастерство самодеятельных артистов оценивало профессиональное жюри из ученых и преподавателей столичных и питерских музыкальных вузов, специалистов-профессионалов.

Вспоминаю, как несколько лет назад вьюжной зимой почти случайно оказалась в ДШИ № 3 в детском хоре «Сantabile» и познакомилась с его создателем и бессменным руководителем Натальей Андреевной Саввиной, умеющей вдохновлять и приковывать внимание 30 пар детских глаз, следящих за каждым движением рук дирижера. А это, уж поверьте, нелегко!



Оказалась в рядах хористов

Отлично помню, как передо мной предстала улыбчивая женщина в ярко оранжевом свитере и огромной папкой нот. Вскоре я узнала, что это партитуры для обычной репетиции. Ровно за 2 минуты общения со мной было решено: я альт! Затем, спускаясь по широкому лестничному пролету школы, под звуки всех музыкальных инструментов мира (их названия выучу позже), узнала, что прямо сейчас иду знакомиться с хористами. И тут меня охватил страх: «Как же так сразу?! Я же еще не научилась петь и не знаю ни одной ноты». Но со мной добрая Наталья Андреевна, она проводит меня в самый центр кабинета № 6 и говорит его многочисленным обитателям:

— Ну, товарищи хористы, принимайте в свои ряды, привела вам первого альта.

Стеснительно сажусь на мягкую лавку и слушаю репетицию под мелодию фортепиано и созвучие совершенно разных голосов. В какую-то минуту вдруг понимаю, о чем говорили взрослые, восхищаясь искусством, ибо улавливаю ту самую гармонию звучания! Я тогда еще не знала слов песни и не умела читать ноты с листа, но именно в тот волшебный момент во мне родилась любовь к музыке, к хору и к «оранжевой женщине» — этой повелительнице голосов и чарующих звуков!



Почему «Cantabile»?

Наталья Андреевна Саввина — выпускница Елецкого государственного колледжа искусств им. Т. Н. Хренникова (класс заслуженного работника культуры Вячеслава Алексеевича Клевана) и музыкально-педагогического факультета ЕГУ им. И. А. Бунина. В ДШИ № 3 трудится уже 15 лет, с 2008 года. В 2014 году вместе с педагогом Аленой Юрьевной Зай­чиковой они основали детский хор с необычным названием — «Cantabile», что в переводе с итальянского означает «певуче». На вопрос, почему решили назвать коллектив именно так, Н. А. Саввина с улыбкой отвечает:

— Работая с детьми, заметила, что у них особое звучание голосов — легкое, светлое, одним словом, певучее, отсюда и название. С большинством из ребят мы продолжаем дружить и после их выпуска из ДШИ. Всегда радуюсь их приходу, приятно же знать, какими красивыми, умными они стали, как двигаются дальше по жизни, добиваются успехов. Это как посадить дерево, а у меня уже целая роща, — смеется моя собеседница.



Благодаря хору

Действительно, приятно прийти в гости к любимому педагогу, вновь оказаться в родных стенах ДШИ № 3.

Благодаря занятиям в детском хоре «Cantabile» я, например, не только полюбила музыку и вокал, но и побывала на различных творческих конкурсах в Липецке, Казани, Санкт-Петербурге, Белгороде, Ярославле, выступала на многочисленных городских мероприятиях, а главное — приобрела новых друзей и доброго, мудрого, неравнодушного наставника, научилась красивому, интересному делу.

Ульяна КОКОТКИНА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина