«Большое космическое путешествие» организовали для молодых липчан к Дню космонавтики в Липецке. Руководитель Центра космических знаний Александр Артемьев проведет в областном центре встречи с молодёжью, которые будут посвящены истории пилотируемой космонавтики, достижениям нашей страны в этой сфере и перспективам в деле изучения и использования космического пространства.

10 апреля в 13.00. в Липецком колледже транспорта и дорожного хозяйства (Липецк, ул. Калинина, 65) состоится встреча со студентами. Тема: «Звёздные «Молнии»: космонавтика в системе обороны и безопасности России». На следующий день в 12.00. в Липецкой Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина (Липецк, ул. Космонавтов, 15/3) пройдёт встреча со студентами липецких вузов. Тема беседы: «Подвиг Гагарина продолжается».

12 апреля в библиотеке «Проспект» (Липецк, проспект Победы, 85) пройдут сразу две встречи. В 13.00. ученики младших классов примут участие в беседе «Первый навсегда!». Речь пойдёт о первом космонавте планеты Юрии Гагарине, его жизненном пути, о достижениях нашей страны, а также об участии Липецкой области в космических исследованиях. В 14.00. для студентов Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства состоится беседа «Крутые дороги космоса». Она посвящена подвигу людей, избравших такую непростую профессию.

«День космонавтики – прекрасный повод вспомнить страницы великой истории нашей страны и ее достижения в области космических исследований. Космонавты, современные исследователи и ученые своим примером вдохновляют молодое поколение на покорение новых вершин», – считает губернатор Игорь Артамонов.