Знаменательную дату – 200 лет со дня рождения известного русского драматурга Александра Островского – в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого отметят возвращением на сцену «Бесприданницы». Премьера спектакля состоялась в 2021-м, в год 100-летия театра Толстого.

Новая постановка пьесы Островского перенесла липецкого зрителя в историю театрального мира – «Бесприданница» была в первой афише театра. Увидеть спектакль можно 12 апреля, в день рождения драматурга, и 13 апреля, начало в 19:00. «Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Сюжет пьесы, написанной более сотни лет назад, не теряет своей актуальности по сей день, – рассказали в управлении культуры и туризма Липецкой области. – Бесприданницами в старину называли девушек бедных и не имеющих приданого, но разве отсутствие денег отменяет стремление души к искренним чувствам? В городе Бряхимове событие: красивая, но бедная девушка Лариса Огудалова вынуждена выйти замуж за небогатого чиновника Юлия Капитоновича Карандышева. Выходит от безысходности, не по любви, сердце девушки разбито «блестящим барином» Сергеем Сергеевичем Паратовым, который без объяснения причин порвал с ней все связи и уехал. Но неожиданно, перед самой свадьбой Ларисы, Паратов возвращается в Бряхимов».

История об обществе, где каждый ищет выгодных отношений и преследует цель «не продешевить», о жестоком мире, в котором места для настоящей, чистой, искренней любви не находится, предлагает зрителю задуматься об истинных ценностях жизни.