И проголосовать, и Елец убрать

В Ельце началось голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году.



Где найти волонтеров?

Как уже сообщала газета «Красное знамя», в ходе рейтингового голосования горожане выбирают общественные пространства, которые предстоит благоустроить в 2024 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Цель проекта — сделать Елец комфортнее для жителей и повысить индекс качества городской среды.

Акция по волеизъявлению проходит до 31 мая на портале www.48.gorodsreda.ru. Кроме того, в Ельце можно проголосовать в специально отведенных для этого местах. Волонтеры расскажут о проектах, представленных для голосования, помогут отдать свой голос за одну из общественных территорий.

Добровольцы ожидают ельчан возле ТЦ «Ваш дом» (ул. Радиотехническая,1-а), гипермаркетов «Линия» (ул. Московское шоссе, 3) и «Магнит» (ул. Радиотехническая, 1-а, корп. 2), МФЦ (ул. Коммунаров, 127-г), Елецкого техникума ж/д транспорта (ул. Вермишева, 12), в городском парке (ул. Коммунаров, 12-б), Детском парке им. Б. Г. Лесюка (ул. Коммунаров, 13), Петровском парке (ул. А. Гайтеровой), скверах им. И. А. Бунина и им. М. С. Соломенцева (пересечение ул. Свердлова и ул. Советской), АО «Энергия» (пос. Электрик), АО «Елецгидро­агрегат» (ул. Барковского, 3).

Специалист муниципального управления молодежной политики Алена Михейкина (слева) и главный специалист-эксперт управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Мария Осадчая готовы рассказать ельчанам о проектах, представленных для голосования, и помогут отдать голос за одну из общественных территорий, выбранных для благоустройства в 2024 году.



За что отдаем голоса?

В нашем городе для голосования избрано 10 общественных территорий:

Сквер «афганцев» (4-й этап). Зона отдыха на р. Ельчик (2-й этап). Территория, прилегающая к бывшему кинотеатру «Луч» (2-й этап). Площадь в районе ДК железнодорожников. Сквер им. Т. Н. Хренникова. Сквер им. В. И. Ленина на ул. Привокзальной. Зона отдыха на ул. Свердлова (район магазина «Магнит» в Новых домах). Зона отдыха в районе ФОКа на ул. Героев. Игровая зона «Четыре сезона» (на территории лыжной базы). Благоустройство русла р. Ельчик (район Знаменского монастыря).

Победит объект, набравший большинство голосов. При волеизъявлении на интернет-портале надо ввести свои ФИО, данные о возрасте, городе проживания.

Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов отметил необходимость и важность учета мнения местных жителей при выборе пространств для благоустройства.

Добрая традиция

В предстоящую субботу, 22 апреля, можно будет не только проголосовать за общественную территорию, которую реконструируют в 2024 году, но и принести пользу городу, приняв участие в субботнике.

Администрация Ельца приглашает городские предприятия, организации, учреждения и население поучаствовать в традиционной весенней всероссийской акции.

Субботники — это хорошая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сообща сделать доброе и полезное дело, проявить заботу о природе, о своем родном крае.

Решение о проведении всероссийского субботника во всех регионах принял Минстрой РФ. Так что 22 апреля субботник пройдет и на территории елецкого городского округа, поучаствовать в нем смогут все желающие.

Уборка проводится в парках и скверах, во дворах, на памятных местах и мемориалах и в обязательном порядке — на всех территориях, благоустроенных в предыдущие годы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проведение субботников поддержат волонтеры, которые также будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства.