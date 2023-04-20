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Благоустройство

И проголосовать, и Елец убрать

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В Ельце началось голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году.


Где найти волонтеров?

Как уже сообщала газета «Красное знамя», в ходе рейтингового голосования горожане выбирают общественные пространства, которые предстоит благоустроить в 2024 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Цель проекта — сделать Елец комфортнее для жителей и повысить индекс качества городской среды.
Акция по волеизъявлению проходит до 31 мая на портале www.48.gorodsreda.ru. Кроме того, в Ельце можно проголосовать в специально отведенных для этого местах. Волонтеры расскажут о проектах, представленных для голосования, помогут отдать свой голос за одну из общественных территорий.
Добровольцы ожидают ельчан возле ТЦ «Ваш дом» (ул. Радиотехническая,1-а), гипермаркетов «Линия» (ул. Московское шоссе, 3) и «Магнит» (ул. Радиотехническая, 1-а, корп. 2), МФЦ (ул. Коммунаров, 127-г), Елецкого техникума ж/д транспорта (ул. Вермишева, 12), в городском парке (ул. Коммунаров, 12-б), Детском парке им. Б. Г. Лесюка (ул. Коммунаров, 13), Петровском парке (ул. А. Гайтеровой), скверах им. И. А. Бунина и им. М. С. Соломенцева (пересечение ул. Свердлова и ул. Советской), АО «Энергия» (пос. Электрик), АО «Елецгидро­агрегат» (ул. Барковского, 3).

Специалист муниципального управления молодежной политики Алена Михейкина (слева) и главный специалист-эксперт управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Мария Осадчая готовы рассказать ельчанам о проектах, представленных для голосования, и помогут отдать голос за одну из общественных территорий, выбранных для благоустройства в 2024 году.


За что отдаем голоса?

В нашем городе для голосования избрано 10 общественных территорий:

  1. Сквер «афганцев» (4-й этап).
  2. Зона отдыха на р. Ельчик (2-й этап).
  3. Территория, прилегающая к бывшему кинотеатру «Луч» (2-й этап).
  4. Площадь в районе ДК железнодорожников.
  5. Сквер им. Т. Н. Хренникова.
  6. Сквер им. В. И. Ленина на ул. Привокзальной.
  7. Зона отдыха на ул. Свердлова (район магазина «Магнит» в Новых домах).
  8. Зона отдыха в районе ФОКа на ул. Героев.
  9. Игровая зона «Четыре сезона» (на территории лыжной базы).
  10. Благоустройство русла р. Ельчик (район Знаменского монастыря).
    Победит объект, набравший большинство голосов. При волеизъявлении на интернет-портале надо ввести свои ФИО, данные о возрасте, городе проживания.
    Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов отметил необходимость и важность учета мнения местных жителей при выборе пространств для благоустройства.
    Добрая традиция

В предстоящую субботу, 22 апреля, можно будет не только проголосовать за общественную территорию, которую реконструируют в 2024 году, но и принести пользу городу, приняв участие в субботнике.
Администрация Ельца приглашает городские предприятия, организации, учреждения и население поучаствовать в традиционной весенней всероссийской акции.
Субботники — это хорошая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сообща сделать доброе и полезное дело, проявить заботу о природе, о своем родном крае.
Решение о проведении всероссийского субботника во всех регионах принял Минстрой РФ. Так что 22 апреля субботник пройдет и на территории елецкого городского округа, поучаствовать в нем смогут все желающие.
Уборка проводится в парках и скверах, во дворах, на памятных местах и мемориалах и в обязательном порядке — на всех территориях, благоустроенных в предыдущие годы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Проведение субботников поддержат волонтеры, которые также будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства.

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