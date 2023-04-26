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У Липецкой области давние партнерские отношения с Индией

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Российско-индийский молодежный научно-просветительский форум состоится в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 25 апреля. Его главной темой станет «Липецкий край и липчане в строительстве промышленных гигантов Индии (1955 – 1980-е годы)». Участие в форуме примут старшеклассники Липецка и области, студенты ЛГПУ, российских и индийских университетов, сотрудники академических институтов, краеведы и преподаватели-историки. Почетными гостями форума станут липчане-ветераны промышленных строек в Индии, представители посольства Индии в Москве, правительства Липецкой области и мэрии Липецка, крупных предприятий региона, востоковеды, специализирующиеся на Индии, в том числе первый индолог Липецка, Заслуженный деятель науки России, доктор исторических наук, профессор, создатель липецкой востоковедной школы Алексей Райков. Форум организован на средства Фонда президентских грантов.

В рамках форума будет проведен традиционный детско-юношеский учебно-научный костюмированный «Съезд народов Востока», который организует Востоковедческая лаборатория ЛГПУ. Также участники обсудят, как исторически складывались и развивались отношения между Россией и Индией в Новое и Новейшее время, роль Востока в международных отношениях и особенности культуры азиатских стран. Итогом форума станет сборник статей, который выйдет уже в июне. А в ноябре свет увидит книга «Липецкий край и липчане в строительстве промышленных гигантов Индии (1955 – 1980-е годы)», выпуск которой предусмотрен президентским грантом. Это, по мнению авторов проекта, будет способствовать сохранению исторической памяти, развитию краеведения и международного сотрудничества регионов России и Индии.

«У Липецкой области давние партнерские отношения с Индией. Замечательно, что они выходят за рамки только делового общения и распространяются на научное, просветительское и культурное взаимодействие», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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