Липецкие спортсмены отличились в Туле, где завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по тяжелой атлетике. Соревнования прошли на манеже Центрального стадиона «Арсенал».

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, первую медаль соревнований команде Липецкой области принесла Татьяна Черешневская. Она стала чемпионкой в весовой категории до 55 кг. Дмитрий Тюрин завоевал серебро чемпионата ЦФО в весовой категории до 81 кг. Бронзу первенства в копилку липецкой сборной в весовой категории до 61 кг принес Всеволод Глотов. Еще одну бронзу первенства завоевал Егор Мусатов в весовой категории до 73 кг.

«Победы наших спортсменов на различных турнирах очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.