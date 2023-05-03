Таисия Цандекова и София Шацкая – представительницы сборной команды Липецкой области и воспитанники региональной федерации ушу – стали серебряными призерами первенства России по ушу. Соревнования проходили 24-29 мая в столице на базе Московского дворца ушу. За призовые места соревновались более 900 спортсменов из 47 регионов Российской Федерации.

Липчанки выступили в дисциплине «дуйлянь цисе» (копье и широкий меч) в возрастной категории 9-11 лет и заняли вторые места. Еще два представителя региональной сборной Матвей Плотников и Александра Андреева не попали на пьедестал почета, но выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

«Радует, что такие юные наши спортсмены становятся призерами всероссийских первенств. Хочется пожелать им дальнейших побед, достижений и не расставаться со спортом всю жизнь. Потому что он дает не только здоровье и красоту, но и хорошее самочувствие, уверенность в себе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.