Как оказаться в хорошей компании?

Ответ на этот вопрос знают гости и участники Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Он состоялся в Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий (ЕКЭП и ОТ).

«Ты в хорошей компании!» — этот слоган был повсюду: на стендах, на большом экране и даже на футболках участников мероприятия. Студенты и педагоги учебного заведения организовали информационно насыщенную, познавательную и интересную встречу — и с потеницальными абитуриентами, и с работодателями.

Участники дня открытых дверей Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий.

Не профессия — песня: студенты — о будущей специальности.

Часть первая. Познавательная

День открытых дверей начался в актовом зале ДТ «Кванториум». Здесь собрались школьники Ельца, Елецкого, Измалковского и Краснинского районов, а также родители и педагоги — всего более 100 человек.

После выступлений заместителя начальника отдела управления образования и науки Липецкой области Т. В. Зубаковой, зам. главы администрации города М. В. Селяниной и директора ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ» Р. Ю. Евсеева слово взяли представители работодателей. Они сумели заинтересовать присутствующих виртуальными экскурсиями, поведали о своих предприятиях.

В числе выступавших были представители АО «Липецкцемент», «Елецгидроагрегат», «Энергия» и «ЛокоТех-Сервис».

В елецком колледже обучают специалистов различного профиля по образовательной программе «Профессионалитет». Она позволяет готовить нужных мастеров, причем в сжатые сроки.

Сами студенты предпочли не просто рассказать о своих будущих профессиях, а сделали это творчески, при помощи песни, выступая в костюмах сварщика, автомеханика, электрика и так далее.

Затем учащиеся ЕКЭП и ОТ провели для школьников интерактивную игру «Калейдоскоп профессий». Первая часть мероприятия закончилась вручением подарков от технопарка «Кванториум». Это полезные мелочи для дома, сделанные руками самих же ребят в ходе практических занятий.



Часть вторая. Увлекательная

А дальше начались мастер-классы. Каждый школьник выбрал направление, которое его больше всего интересует.

Например, в «Биоквантуме», настоящей химической лаборатории, определяли качество цемента.

— Ребятам такие эксперименты нравятся, — поделилась мнением с журналистом «Красного знамени» наставник, педагог дополнительного образования А. В. Барышникова. — Тем более что в результате нашей совместной работы получаются небольшие сувенирные фигурки из цемента. Девочки наделали себе сердечек на память.

За дверьми других квантумов тоже кипела работа. В «Хайтек-цехе» под руководством опытного мастера Р. С. Меркулова школьники осваивали азы токарного дела и пробовали работать в компьютерной программе «Компас 3D». Наставник «IT-квантума» Д. А. Старухин помог молодым людям разобраться в том, что такое G-код и где его применяют. Вместе с ребятами запрограммировал виртуальный станок на работу с деталью.

Интересно и увлекательно было и на других площадках, организованных в ЕКЭП и ОТ. Несмотря на кажущуюся сложность, ребята убедились: всему можно научиться! Не случайно губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов назвал освоение новых профессий и специальностей приоритетной региональной задачей.

По ходу мероприятия многие из родителей школьников интересовались у заместителя директора колледжа Т. К. Кирилловой и ответственного секретаря приемной комиссии Н. А. Буровой условиями поступления, наличием общежития, бытовыми и многими другими вопросами.



Часть третья. Итоговая

Чем запомнится для всех участников этот день открытых дверей? Учителя заметили, как у ребят загорелись глаза после того, как молодые люди попробовали свои силы в будущей профессии. Школьники получили немало полезной информации, причем изложенной подробно и интересно. Были и те, кто окончательно определился с выбором, как, например, Максим Сидоров, ученик школы № 17 им. Т. Н. Хренникова. Парень решил, что будет поступать в колледж и получит специальность сварщика.

Работодатели увидели, как готовят будущих сотрудников, оценили качество подготовки профессионалов. Современным предприятиям есть что предложить молодым специалистам.

Родители тоже сделали выводы, ведь каждый из них хочет, чтобы его ребенок оказался в хорошей компании, а она — в Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий!

Ирина МЕШАЕВА